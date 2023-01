Este lunes iniciará el velatorio de Pelé, será la despedida, pero solo para su humanidad porque su espiritu vivirá por siempre en el fútbol y en el arte, sí, en el arte.

Pelé debutó en el cine con su primera película: Evasión o victoria

Sin importar si Pelé realmente anotó cerca de 1.300 goles en su carrera, todos sus biógrafos concuerdan en el que el tres veces campeón de la Copa Mundial escribió más de 100 canciones y vendió más de 100.000 copias de uno de sus álbumes.

También participó en película como el filme sobre la Segunda Guerra Mundial “Victory” y fue una estrella de la comedia en Brasil.

El éxito de Pelé en la cancha lo convirtió en un ícono del deporte, pero su legado se exitende como actor y cantante.

PELÍCULAS

“O Rei Pelé” (1962): El primer gran momento de Pelé en la pantalla grande ocurrió con la película dirigida por Carlos Hugo Christensen que se estrenó el mismo año que ganó su segundo título del Mundial. La narrativa inicia en la cuidad natal de Pelé, habla de su cambio a la ciudad de Bauru en las afueras de Sao Paulo y después de su traslado a Santos, lugar en el que se convirtió en una estrella global.

“Victory” (1981: Dirigida por John Huston, es la película que Pelé dijo disfruto más haciendo. Representó al cabo Luis Fernandes, un soldado de Trinidad.

La trama involucra a prisioneros de guerra que se preparan para enfrentar a un equipo alemán en la París ocupada por los Nazis. En ese momento era jugador del Cosmos de Nueva York y Pelé tuvo oportunidad de jugar con compañeros muy distintos -los actores Sylvester Stallone y Michael Caine.

“Si tuviera que darme una calificación como actores, sería el 10”, dijo Pelé bromeando durante varias entrevistas por la película.

“Victory” conocida en algunos lugares como “Escape to Victory” generó 28 millones de dólares en taquilla.

FOTO:CORTESÍA

“Os trapalhões e o rei do futebol” (1986): Esta fue una asociación entre dos de las marcas más populares en ese momento de Brasil -el recién retirado Pelé y un grupo de comediantes al estilo de Los Tres Chiflados que eran populares con el programa de televisión “Os Trapalhões” (Los Torpes).

La película se presentó tres días antes de la final del Mundial 1986.

Pelé tuvo el papel de un reportero de deportes de nombre Nascimento, quien reemplaza al lesionado portero del equipo Independência Futebol Clube y anota el gol de la victoria.

Pelé también participó en documentales, incluyendo “This is Pelé” (1974), “Pelé Eterno” (2004) y “Cine Pelé” (2011).

TELEVISIÓN

Los brasileños están igualmente de obsesionados de las telenovelas como del fútbol y Pelé tuvo participaciones. La mayoría de sus apariciones fueron en telenovelas de TV Globo, que han sido exportadas al resto del mundo.

La autora Ivani Ribeiro fue la primera que lo llevó a las telenovelas. Lo eligió para su programa “Os Estranhos”, en el que tuvo el papel de un escrito famoso que vive en una isla y tiene amigos extraterrestres.

La última aparición conocida de Pelé en una telenovela ocurrió en el 2002 con “O Clone”, que se popularizó en una docena de países. Se representó a él mismo y cantó la canción “Em Busca do Penta” (Buscando al Quinto). La letra habla de Brasil que buscaba ganar otro título del Mundial. Tres meses después Brasil ganó la Copa Mundial por quinta ocasión.

FOTO:CORTESÍA

MÚSICA

“Peléginga” fue su más grande éxito. Grabada con coro y orquesta, el álbum de samba incluye 12 canciones escritas por Pelé.

Pelé también grabó con la diva brasileña Elis Regina y grabó un disco que produjo el cantautor ganador del Grammy Sergio Mendes.

HISTORIETAS

Pelé también ha sido un personaje popular de las historietas en Brasil. El caricaturista Mauricio de Sousa y Pelé, quien jugaba para el Cosmos en ese momento, llegaron a un acuerdo en 1976 para la publicación de un cuento con formato de historieta para niños.

Al principio a Pelé no le gustaron los rasgos infantiles de Pelezinho. Sousa dijo en varias entrevistas que Pelé quería verse como un niño atlético y fuerte. El caricaturista le sugirió que le preguntara a sus hijos qué pensaban. Ambos niños lo amaron.

Sousa usó varias historias de cuando Pelé era niño para la trama de Pelezinho. El cómic se publicó de manera regular entre 1977 y 1986 y en ocasiones especiales.

LA PROMESA QUE SPIELBERG NO CUMPLIÓ A PELÉ

Pelé era tan grande que, según dijo el argentino César Luis Menotti en un documental sobre Lionel Messi, cuando se habla de fútbol al brasileño hay que sacarlo de la lista, porque “es de otro planeta”.

Con la misma admiración lo veía el cineasta Steven Spielberg, que le prometió a Pelé el único satélite natural de la Tierra: la luna.

FOTO:CORTESÍA

El salto de jugar en Brasil para el Santos hasta llegar a Nueva York para militar en el Cosmos en 1975, fue difícil de digerir en el comienzo para Pelé.

“Conocí a tantos músicos, actores y celebridades, que era imposible acordarme de todos”, escribió Edson Arantes do Nascimento en su libro ‘Pelé la Autobiografía’.

La agitada agenda del brasileño incluía fiestas con Frank Sinatra, Mick Jagger y Rod Stewart, hasta cenas con Woody Allen.

La estrella que más brillaba en el mundo deportivo se codeaba de tú a tú con los grandes artistas del espectáculo estadounidense.

Incluso, su nombre fue fijo en la lista de invitados de Michael Jackson para celebrar sus 18 y 19 años, y Andy Warhol pintó su retrato.

“Una vez me encontré por casualidad con Steven Spielberg en un restaurante y me dijo: voy a hacer un filme contigo jugando fútbol en la luna, porque ese es el único lugar donde no jugaste aún”, recordó Pelé sobre la promesa no cumplida.

LOS CELOS DE ROBERT REDFORD

“En otra ocasión yo estaba llegando a las oficinas de la Warner, en Rockefeller Center y, sin querer, provoqué una enorme conmoción con las personas que querían mi autógrafo y gritaban mi nombre. Entré en el elevador con otro hombre. Entonces giró hacia mí y vi que era Robert Redford”.

“¡Nadie me dio la mínima atención!”, dijo el actor y director a Pelé admitiendo los celos que sintió para luego soltar una carcajada.

