Los maracayeros piden unión y amor en 2023

Cuando comenzaron a recorrer un nuevo año, los maracayeros aseguran que, a pesar de las dificultades, buscarán la forma de que prevalezca la unión y el amor.

Yuleski Baricco



Yuleski Baricco describió las fechas del Año Nuevo como el momento para compartir en familia, fortalecer esos lazos de amor y fraternidad, y eso sí disfrutar a lo máximo de la comida de la época. “Es la unión, es estar en familia, es amor y compartir tantas cosas bonitas entre tus seres queridos”, explicó.



Recordó que cuando pequeña ella esperaba el cañonazo con mucha emoción. Esa alegría aún la preserva, junto a sus cuatro hermanas, a pesar de las distancias. “Celebramos en casa de mi mamá. No estamos todos juntos porque mis hermanas están viajando, una murió, la otra no está aquí tampoco, un poquito tristes, pero nos animamos”, manifestó.



Por su parte, Luz Ibarra dijo que esta época no se vive igual que en años anteriores, cuando era otra la situación país, entre otros factores personales que traen un poco de tristeza. “Eran muy hermosas, no como ahorita, en esta época que estamos no se siente el espíritu de la Navidad, es por la situación del país, del mundo, por la escasez que también está. Se siente que está muy fría”, dijo.

Luz Ibarra



Ibarra perdió a un ser querido hace poco, un motivo para no celebrar con gran entusiasmo esta fecha. Pero aún así aboga por el rescate de las tradiciones y que se mantenga.



“Rescatemos la alegría, de nosotros depende eso, porque somos el ejemplo de nuestros hijos de mantener lo que tenemos, para crearle una conciencia. Feliz Año Nuevo y que Dios le conceda todos sus deseos”, concluyó.

Lisney García



Por último, Lisney García recuerda de niña a una hermosa muñeca que le regalaron un 25 de diciembre. “La llevaba en su coche y esa duró conmigo hasta los nueve años”, relató. García considera esta fecha, del inicio de un nuevo año, como mágica para todos, esperando que estos valores se sigan manteniendo a pesar de las vicisitudes. “El amor, la alegría, es algo bonito. Tenemos que mantenerla y mantener esa unión entre la familia”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)