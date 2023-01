Denuncian insalubridad en La Morita II

Al oeste de la calle Lara del sector La Morita II, municipio Francisco Linares Alcántara, 66 familias que habitan por esa zona sufren por el colapso de las tuberías de aguas servidas en la comunidad, ya que esta genera una situación de insalubridad, afectando la salud y calidad de vida de los residentes.

La maleza abunda en los cráteres

En este sentido, Jaqueline Rodríguez aseguró que esta problemática está presente desde hace cinco años, precisando que es debido a una obstrucción que se encuentra en el principal colector.

“Hace un año aproximadamente, la Alcaldía vino y abrió para confirmar donde está la obstrucción. Confirmó la situación y dijeron que teníamos que esperar hasta que llegaran las tuberías, ya que no contaban con las mismas”, expresó.

Durante este año, Rodríguez junto a un grupo de vecinos de la calle Lara, dijo que han enviado cartas a los entes competentes, con el fin de buscar respuestas sobre el inicio de las labores de sustituciones.

“Estamos esperando una segunda inspección por parte de la gente de la Alcaldía para ver si nos soluciona la problemática de las aguas servidas”, resaltó.

Las cloacas generan fuertes hedores en la calle

No obstante, se encomendó a Dios esperando no recibir ni el año nuevo ni celebrar el Día de Reyes con esta problemática, recalcando que son muchos los percances que sufren por esta situación.

En este orden de ideas, la señora Nora de Rodríguez, quien tiene 48 años viviendo en la comunidad, destacó que la problemática cuenta no cinco, sino ocho años, ya que previamente la arreglaron, pero no como debieron.

En espera de inspeccion

“Lo arreglaron, lo medio parapetearon y se volvió a abrir. Otra Navidad más con esta problemática, y bueno estamos esperando aquella inspección”, expresó.Nora de Rodríguez destacó que las aguas se le regresan por los inodoros, causando insalubridad y empeorando la calidad de vida para ella y sus familiares. “Aquí las cloacas ya no funcionan, uno ya no puede usar el baño, porque no se puede bajar la poceta, se regresa. Uno tiene que arrojar eso dentro de una bolsita y botarlo por otro lado”, comentó.

Por su parte, Fernando Paducha destacó que está tapada la tubería principal, especificando que esa situación se presenta por la avenida Alfaragua, haciendo que las cloacas se desborden de los cachimbos.

La tubería que fue donada

Afortunadamente, Paducha explicó que los vecinos se organizaron para conseguir unos tubos, para así poder solventar ellos mismos esta situación. “Conseguimos unos tubos que fueron donados en una finca, pero hasta los momentos no hemos podido solucionar”, manifestó.

Paducha comentó que la Alcaldía sabe del donativo, pero esperan por ellos para que los ayuden para iniciar las labores de sustitución. “Hasta cierta distancia podemos resolver, no a todas”, relató.

Fernando Paducha

AGUAS BLANCAS



Por último, Sonia Ancheta, quien vive en la calle Lara del sector Moreán Soto, recalcó que ya van para tres meses que no cuentan con el servicio de agua potable, teniendo que pagar camiones cisternas para tener este importante vital líquido.

Jaqueline Rodríguez

“Todas las cosas que nos dicen los entes gubernamentales que es por culpa de las tuberías, porque se rompió. Pero a otras comunidades aledañas les llega el servicio del agua regular, y ahora semanalmente hay que gastar semanalmente 15 y 20 dólares para cargar agua de un cisterna”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA