A pocos días de que culmine el año 2022, la karateca venezolana Yorgelis Salazar realizó un reencuentro de sus mejores momentos en una fotografía que posteó en sus redes sociales.

Yorgelis Salazar

La criolla disfrutó de un gran 2022 donde logró alzarse como la número uno en el ranking de su disciplina. Además se colgó el oro en competencias internacionales de peso como K1 Matosinhos, PanAm Senior, sin olvidar el campeonato nacional en su natal Venezuela.

En total sus buenas actuaciones le dejaron un saldo de 11 preseas, de las cuales seis son de oro. Sus premios hablan por si solos definiendo esta campaña como la mejor de su carrera deportiva.

“Estoy bendecida con grandes cosas que han sucedido este año, realmente no me puedo quejar porque he recorrido un largo camino, uno de los mejores años de mi vida sin duda”, agregó la atleta.

Salazar esta decidida a mejorar cada día más, la constancia y la disciplina han impulsado a la joven para que ocupe cada lugar del podio. “seguiremos trabajando para que los próximos años sean muchos mejores”.

Finalmente en el comunicado le agradeció a todos su seguidores acompañarla en esta travesía que a penas inicia. “No hubiera sido lo mismo sin ustedes a mi lado”, concluyó.

