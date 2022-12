Wilson Coy: Estamos empeñados en ver a Sucre dentro del progreso

“Hay un balance bien importante para todos los habitantes del municipio Sucre”, abrió diciendo el alcalde de esa jurisdicción aragüeña, Wilson Coy, en su visita al diario elsiglo.

Coy: “Queremos que Sucre cuente con unas vías en excelentes condiciones”

La máxima figura política-civil hizo un repaso sobre el trabajo que ha ejecutado durante un año de gestión, haciendo énfasis que la labor cumplida se ha concretado gracias a la trilogía bien definida que tienen partido, gobierno y pueblo.

Coy es uno de esos políticos que tiene respuesta inmediata a las preguntas. “Nosotros lo que queremos es avanzar”, reconoció el alcalde sobre el punto hacia donde va su gestión.

Expuso que muchos gobernantes cuando asumen el poder, se dedican dos años de su gestión a buscar qué pasó con el jefe anterior, “qué hizo mal y qué bien”, olvidando dedicarse a su plan de gobierno.

“Nosotros comenzamos directamente a trabajar y a resolver los temas del pueblo. A través de los comisionados fuimos y tocamos la fibra de cada uno de los habitantes y cada quien dijo lo que hace falta en su territorio. Y por ahí nos fuimos metiendo, por ahí comenzamos a avanzar sin buscar culpables, porque lo que buscamos son soluciones para el pueblo”, comentó.

Explicó el regente que han diseñado una plataforma conformada por vicealcaldes, en total son siete circuitos (territorios), que geográficamente los impulsaron y los acompañan; “son ellos, vicealcaldes (o comisionados), que realizan las conexiones entre la Alcaldía y el territorio sucrense”.

Resaltó que cada uno de los circuitos tiene una maniobrabilidad en relación a todos los servicios públicos que están bajo su tutela en cada territorio.

“Los circuitos tienen la capacidad de tener respuestas en alumbrado, aguas servidas, agua potable, desechos sólidos, en infraestructuras nuevas. Esta es una forma que el pueblo de Cagua tenga la sensación de que hay un gobierno que está trabajando para todos los sucrenses, sin distingo de clases sociales”, mencionó.

Aseveró que en su municipio tienen un eslogan “No sabemos de quién es la culpa”, afirmando que su responsabilidad es la de conseguir soluciones a los problemas que afectan a la colectividad; “ese es nuestro compromiso”.

Dejó claro que el trabajo con el Poder Popular ha sido fundamental en su gestión. “Repito, la labor del vicealcalde es bien importante, porque es un enlace importantísimo, ya que estamos gobernando todos, como lo establece el artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Estamos transfiriendo competencias a toda la comunidad para que demuestre sus capacidades. Si la comunidad demuestra que tiene capacidad para gobernar y resolver el tema de la basura, por ejemplo, le damos la potestad de resolverlo – apuntó.

GOBIERNO PARA TODOS

Coy indicó que él fue electo por la mayoría como alcalde del municipio Sucre, acentuando que por su mente no ha pasado clasificar a las personas de Cagua ni de los territorios. “Gobernamos todos por igual”, dijo.

Se están haciendo trabajos en Corinsa, en Bella Vista, La Haciendita y en Guillén, y a su vez a través de los territorios, cada uno va a resolver sus necesidades, según sean las necesidades más urgentes, apuntó.

“Ya estamos montando el plan de gobierno del año 2023 para comenzar a resolver los temas puntuales. Es un error político de cualquier alcalde, tratar de gobernar solamente para el pueblo que lo eligió, porque al final de cuenta tu responsabilidad es completa, es como dice la Biblia, en su Proverbio 29-2, cuando los justos abundan, el pueblo está alegre, y eso está ocurriendo en Cagua, porque tenemos a los mejores gobernantes y cuando digo los mejores, no es el alcalde, hablo de todo el personal que me acompaña.

Aprovechó el momento para informar que la gestión de este año se planificó por planes, uno de ellos, el plan Topo, que consistió en atender los casos de aguas servidas. “En una ocasión recibí el consejo de un gran amigo (William Querales); él me decía, lo que se entierra no se ve. Ya hemos enterrado 17.360 metros de tubería lineal en todo el territorio, Corinsa, Bella Vista, La Haciendita, Las Vegas, Guillén, La Segundera, Tamborito, Casco Central, Ciudad Jardín, Campo Alegre; qué hacemos para que eso se note, con la gente. Si la gente está pendiente de lo que está haciendo, ellos mismos se encargan de notificar lo que se está ejecutando.

TRANFORMACIÓN DE CAGUA

“Cagua es una ciudad con visión futurista en el país”, manifestó el alcalde. “Estamos empeñados en ver al municipio Sucre dentro del progreso; hemos hecho un esfuerzo importante en la parte de vialidad, así como de ofrecer un buen servicio de agua potable”, puntualizó.

La misión del alcalde Wilson Coy es impulsar el desarrollo de Cagua y todo el municipio

Especificó que en materia de infraestructura actualmente tienen siete obras importantes, “que de hecho, acabamos de inaugurar un complejo deportivo, uno de los más grandes del estado Aragua y moderno, el Alí Primera. En este tema nos apoyó la gobernadora Karina Carpio”.

Tres mil personas pasan por ahí y la propia gente lo va a cuidar. Las mismas hacen uso del complejo deportivo y lo dejan limpiecito como un sol en las noches, eso queda hermoso. Eso es lo que quiero, que haya un sentido de pertenencia importante en la comunidad, ya que ellos mismos lo construyeron.

Narró el alcalde que ese sentido de pertenencia por una Cagua mejor, lo aprecia cuando camina por las calles de la ciudad. “Me desplazo por el municipio por mis propios medios o en mi vehículo y comparto con todas las personas, porque un cargo no hace la persona, porque un cargo no debe cambiar tu manera de ser, creemos en la humildad hacia el hombre”, subrayó.

“Nosotros estamos trabajando acompañados de la gente de Cagua y se ve de muy mal gusto, que tú llegues con 10 o 15 escoltas donde tú te criaste, es decir, tienes algo pendiente o algo debes. No critico a los demás compañeros que hacen eso, simplemente mi manera de ser, es diferente. Yo fui electo por un pueblo de base y soy de base también y veo el ejemplo de la señora gobernadora porque anda por la calle caminando normalmente y es difícil ver a un gobernante a nivel regional transitando las calles”, expuso Coy.

ABIERTO A LA CRÍTICA

Wilson Coy se fue por todo el medio al referirse que está abierto a la crítica. Invitó a sus seguidores y detractores que hablen, que no se guarden las cosas, especialmente si es para buscar soluciones a los asuntos que interesan a la comunidad.

“Hay personas en Corinsa que me gritan que me aman, me quieren, dicen, que bueno que estás aquí, y muchos no son seguidores del PSUV, y eso está pasando porque la gente está viendo una buena gestión y creen en el porvenir del municipio”, destacó.

Somos gente que creemos en nuestra jurisdicción, porque queremos el progreso, afirmó. El alcalde habló sobre la autocrítica, recalcando que es “rudo con eso, sobre todo con mi equipo de trabajo, en los términos de disciplina y el respeto a la persona”.

Coy señaló que fue electo para gobernar, no para perder tiempo. “Si hay fallas se buscan los mecanismos para corregir; le digo a la gente las cosas en la cara, no lo hago por las esquinas. Si un vecino me llama es porque el director lo hizo mal, sino, no me llame”.

La oportunidad fue oportuna para que Coy describiera las labores ejecutadas por la Alcaldía y el poder popular. “Hemos levantado, a través del plan agua, 25 pozos. En el caso de Bella Vista nos faltó un último pozo que lo vamos a levantar en los próximos días (El Hotel). Vamos a lograr que esa jurisdicción sea 100% libre de camión cisterna, es decir que llegará agua hasta en el cerro más alto de ese lugar, por hidráulica, gracias a esta gestión local y al Ministerio de Aguas”.

Asegura el burgomaestre que los trabajos se facilitan, gracias al aporte del poder popular

IMPUESTOS

“Primero quiero ofrecer un abrazo a todos los comerciantes por cumplir con su actividad y su responsabilidad por nuestro municipio”, aseguró el alcalde al ser abordado sobre la recaudación de impuestos.

Nosotros estamos orientados por las leyes del sistema tributario a nivel nacional; por supuesto, cada municipio tiene una responsabilidad lógica, es decir, hay una banda alta y otra baja, nosotros estamos con la última, para que nuestros comerciantes sientan el respaldo de nuestra parte y puedan aportar en beneficio del municipio.

Explicó que en Cagua, cuando un comerciante llega a la Alcaldía, un representante se sienta con ellos, se llega a los correspondientes acuerdos y se establece una excelente conexión, tal es el caso, por nombrar uno, la articulación con un reconocido supermercado, y con su aporte se logró asfaltar la calle, “que favorece la Zona Industrial de Santa Rosalía, que tiene cerca de 200 empresas, y también a la gente del Codazzi”.

El alcalde del municipio Sucre del estado Aragua en visita al diario elsiglo

También -precisó Coy- han tenido acercamiento muy interesante con el sector privado. “Para mí es muy importante. Con esfuerzo y compromiso se han traído 19 empresas nuevas de Venezuela a Cagua, o sea que algo bueno está pasando en Cagua, empresas como por ejemplo El Tunal de Barquisimeto, otras de renombre a nivel nacional están en nuestro municipio, así como un conglomerado asiático, entre otros”.

Refirió que tienen sorpresas para el 2023, como es, por mencionar una, el regreso de la Plumrose completamente, revelando que llegarán a un acuerdo con los daneses para que ellos desarrollen y construyan la empresa que una vez se les quemó. “Este caso tendrá mucho potencial, porque va a ocasionar unos 600 puestos de trabajo directo para nuestros habitantes de Cagua”, dijo.

OBRAS PLANIFICADAS

El alcalde de Sucre enumeró siete obras ejecutadas, las cuales se hicieron por circuito; añadió que el tema de la recreación es importante, por lo que ya manejan varios proyectos en beneficio de sus habitantes; mencionó lo proyectado en Corinsa, con un parque biosaludable, así como en el cerro El Empalado.

“Tenemos también un proyecto importante en vialidades. Nosotros queremos que Sucre cuente con unas vías en excelentes condiciones. Si nosotros logramos hacer una carretera como la que va entre Cagua y Santa Cruz, podemos tener una nueva Zona Industrial, que se va a llamar Zona Agroindustrial, entonces eso que estamos incentivando, también por supuesto que vengan obras importantes, porque eso va a generar desarrollo, va a generar vialidad y más sensación de que nuestro municipio está en vía del progreso.

¿REELECCIÓN?

“Al César lo que es del César”, argumentó Coy, comenzando su respuesta sobre si piensa ya, en ofrecer su nombre para participar en el próximo proceso electoral. “Nosotros estamos trabajando, pero quiero decirle a todo el pueblo de Aragua y de Sucre que somos de un partido. Por supuesto, Wilson Coy quiere ser reelecto en Cagua, claro que quiero ser reelecto y para ello estamos trabajando, pero eso no lo decido yo, lo hacen las bases y el Partido”, dejó claro.

Aseguró que tiene una gran ventaja, es que ha trabajado y seguirá trabajando de la mano del pueblo sucrense; “estamos en las calles todos los días, permanentemente y no es fácil rebatirlo; hemos tenido el apoyo de la gobernadora de Aragua y del Presidente de la República, porque somos un solo gobierno”, reiteró.

SALUD

El Alcalde de Sucre reconoció que el tema de salud es primero. “Hicimos unas obras importantes con la doctora Karina Carpio. Estamos trabajando en el Hospital de Cagua y el Presidente de la República nos dio todo el equipamiento; la gobernadora nos apoyó con toda la infraestructura interna. Y nosotros como Alcaldía nos tocó la parte externa de ese centro de salud”.

Fue un trabajo mancomunado que si no tuviéramos un Presidente afecto a nosotros y una gobernadora afecta a nosotros no lo hubiésemos logrado. Tenemos hoy la trilogía completa, Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, abocados a una obra de envergadura.

Cabe destacar que Coy notificó que la gobernadora de Aragua va a inaugurar unos cuatros quirófanos (uno es de niños) en el Hospital de Cagua.

HBRI. | elsiglo