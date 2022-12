Fruta estrella de las navidades continúa en alza de ventas

Durante los primeros días de este mes, la mandarina, considerada la fruta estrella de las navidades, sufrió un incremento en el precio de hasta 50%, lo que hizo considerar que su venta, para celebrar las principales fechas decembrinas sería mínima este año.

Las mandarinas son las más vendidas en los últimos días



Esta especie cítrica es buscada por los cabeza de familia para celebrar el Espíritu de la Navidad (21 de diciembre) y para presentarlas en las cenas del 24 en el marco de la Nochebuena y en la de Fin de Año (el 31).



Lo que hizo presumir que no se vendería, cobró otro matiz; si bien, el fruto no baja de precio, también es cierto que se ha mantenido al alcance de los bolsillos de los venezolanos de a pie, aunque también se debe destacar que la competencia entre vendedores, grandes, medianos y pequeños, dan oportunidad de comprarlas, no obstante, todo depende de su calidad, basada en su pulpa dulce y jugosidad.



William Ortiz tiene ubicado su puesto de frutas y verduras en la calle Los Robles en Palo Negro, municipio Libertador. Para él, las ventas de la mandarina se aumentó en la última semana, situación que le ofrece una tranquilidad, porque ya la mercancía no se le quedará fría en grandes cantidades.

Brayan Sulbarán



Indicó que el kilo de dicho fruto está en bolívares 15,00, aunque enfatizó que su negocio la está ofreciendo más barata.



“Son grandes y dulcitas, a las cuales se le pueden sacar todo el provecho, es decir, para comer, adornar y hasta para elaborar especies”, precisó.



Ortiz destacó que la venta aumentará esta semana, “seguramente por la cena previa al nacimiento del Niño Dios”. “Confiamos que la clientela se anime más, aunque los clientes de siempre ya comenzaron a dejarnos mensajes que les guarde de tres a 5 kilos, que no los deje por fuera”, comentó.



Arturo González vende mandarinas en el centro de la capital del municipio Libertador. Mencionó que desde el miércoles pasado, la fruta más seleccionada ha sido dicho cítrico, por lo que se han visto en la necesidad de realizar el pedido para no quedarme en el aire.

Arturo González



“Es una tradición tener este fruto en la mesa durante diciembre”, acotó, resaltando que su mercancía “es de un nivel y una calidad bastante buena”.



La gente, explicó, nos compra por el sabor y el precio; “Las vendo en Bs. 15 el kilo, pero hay personas que llegan y piden rebajitas, en ocasiones le bajamos hasta tres bolívares”, argumentó.



Brayan Sulbarán, también vendedor informal en el centro de Palo Negro, recalcó que tiene la mejor mandarina, la cual compra en el Mayorista de Coche Aragua.



“Es la que más buscan durante estas fechas y nos ha ido bien. Al principio, tuvo un poca ruda las ventas, por el movimiento del dólar, pero desde la semana pasada todo ha cambiado para mejor”, enfatizó.



Aseguró que este viernes y el sábado las ventas aumentaron. “Primero, porque ya se acercan los días centrales de la Navidad, y segundo, porque los precios están estables. Esperamos que no nos aumente al mayor, para mantener los precios”, subrayó Sulbarán.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA