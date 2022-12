Ninoska Velásquez sufrió accidente cuando practicaba esquí

Luego de compartir con sus seguidores el lugar en el que recibirá el año junto a su familia, la modelo venezolana Ninoska Vásquez dejó a más de uno preocupado tras mostrar el accidente que sufrió mientras practicaba uno de sus deportes favoritos el pasado 24 de diciembre.

A través de un video difundido en su perfil de Instagram, la maniquí mostró el momento en el que por un tropezón terminó en el hospital.

Asimismo, la joven reveló que hace seis años sufrió una caída que duró varios meses para recuperarse, no obstante, esto no le impidió que volviera a practicar esquí, deporte de montaña que consiste en el deslizar por la nieve.

“No puedo negar que la pasé bien esta semana, el riesgo era alto, lo tomé y estas son las consecuencias. Muchas personas me dijeron que no volviera pero mis ganas eran más fuertes… Les seguiré informando en esta larga jornada de recuperación que me espera. Los amo y gracias por sus buenos deseos”, expresó Ninoska Vásquez.

Finalmente, la exreina de belleza comentó que este año ha sido uno de los más difíciles para ella, ya que se le han presentado varios obstáculos en su vida.

“No puedo negar que ha sido el año con más pruebas difíciles de mi vida, ero estoy lista para superarlas, dijo la Miss Earth Venezuela 2017.

