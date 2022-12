Pocos maracayeros se dieron un chapuzón en Las Cocuizas

Cada 25 de diciembre, muchas familias aragüeñas salen a distintos lugares turísticos de la región para continuar con las celebraciones, preparando sancochos y diversas actividades con las personas más allegadas, y este es el caso del balneario Las Cocuizas, el cual forma parte del Parque Nacional Henri Pittier, uno de los espacios naturales más visitados para esta fecha.

Pocas personas se dieron un chapuzón en el balneario de Las Cocuizas este año

Alrededor de las 11:00 a.m. de este domingo, un aproximado de 70 personas había ingresado a estas áreas para la recreación y el disfrute de los visitantes, siendo este un número muy bajo de personas para lo que normalmente se espera, esto se debe mayormente al temor que sienten las personas luego del deslave en El Castaño.

Alrededor de 70 personas visitaron estos espacios para el 25 de diciembre

Además de esto, diferentes factores económicos que influyen negativamente en la celebración de la navidad hicieron que fueran pocos los maracayeros que salieron a disfrutar del balneario, sin embargo muchas personas salieron cargadas de optimismo para compartir en familia o amigos.

El balneario de Las Cocuizas recibe decenas de familias cada 25 de diciembre

OPTIMISMO CRIOLLO

Este es el caso de Alberto Rojas, quien decidió salir con sus amigos rumbo a Choroní, pero un desperfecto en el vehículo los hizo reconsiderar las opciones cuando ya iban sobre la marcha, por lo tanto, decidieron quedarse en Las Cocuizas, ya que, tanto él como algunos de sus compañeros de viaje, no conocían este lugar.

Alberto Rojas

“El venezolano se caracteriza por ser optimista, que nos haya pasado eso con el vehiculo no quiere decir que se nos cayera el paseo, aquí seguimos compartiendo y disfrutando de la naturaleza, estamos haciendo todo esto para despedir a un amigo que se va del país”, relató Rojas.

Asimismo, Daniel Rojas confiesa que su amor por el Parque Nacional Henri Pittier no tiene límites, por lo tanto, cada año hacen todo lo posible por salir a darse un chapuzón en las cristalinas aguas de río, las cascadas y las piscinas naturales que ofrece este balneario.

Daniel Rojas

“Siempre he venido al Henri Pittier, porque yo nací aquí en Maracay y me gusta compartir aquí con mi esposa y mis hijos, teníamos tiempo que no hacíamos esto y verdaderamente lo estamos disfrutando”, aseguró Rojas, quien además destacó el hecho de haber encontrado el lugar limpio y con seguridad, por lo cual, recomienda este destino para aquellos maracayeros que quieran salir de la rutina.

VISITA INTERNACIONAL

Para Ángel Güere, el balneario es un lugar para el reencuentro, sobre todo este año que decidió visitar su país luego de algún tiempo radicado en Panamá, por lo tanto, toda la familia, a bordo de una Van, cargados de todos los implementos e ingredientes para realizar el respectivo sancocho, llegó a Las Cocuizas para continuar las celebraciones.

Ángel Güere

“Esta es una tradición familiar de todos los años, vamos a compartir en el río con una sopa y pasar un momento de calidad, agradable, aprovechando de estos días libres y de que tenemos una visita internacional, pues mi esposa es panameña y vino por primera vez a Venezuela”.

Ivette Cascante, es la visitante panameña de este 25 de diciembre en Las Cocuizas, quien luego de conocer la ciudad de Maracaibo, continúa su recorrido ahora en la zona central del país para seguir conociendo y compartiendo. “Me ha gustado mucho Venezuela, sobre todo el clima porque en Panamá hace mucho calor, además que los venezolanos son muy sociables, amables y cariñosos, yo me casé con un venezolano y aquí estoy ahora”, precisó.

Ivette Cascante

Otra asidua visitante del lugar es Esperanza Gómez, quien vive muy cerca de este lugar y por lo tanto, cada vez que se le presenta la oportunidad va a disfrutar de un renovador baño en el río, sobre todo en esta fecha tan emblemática, por lo tanto, invita a todos maracayeros a disfrutar de las bondades de la naturaleza.

Esperanza Gómez

Te recomendamos: Parque Las Cocuizas se convierte en una opción ideal para las vacaciones

Todos los 25 de diciembre vengo a Las Cocuizas porque el primero de enero prefiero ir a la playa; en esta oportunidad me acompañan mi hermano y una amiga, hemos visto movimiento, de hecho hoy tomamos un bus y todo está fluyendo sin novedades”, explicó Gómez.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo