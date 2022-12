Habitantes de Palo Negro, municipio Libertador, todavía tienen esperanzas de festejar la navidad cumpliendo con las distintas tradiciones venezolanas, y aunque el dólar sigue subiendo, tratan de hacer un esfuerzo para que no falten las hallacas en su mesa, sin embargo, muchas familias se resignaron a no celebrar estas fechas debido a su corto presupuesto frente a la situación económica que afronta el país.

Leonardo Torrealba



“Nosotros los venezolanos somos fuertes y entre todos los integrantes de la familia vamos reuniendo los ingredientes para preparar los distintos platos de la cena navideña y fin de año”, expresó Leonardo Torrealba, habitante de la zona.



Del mismo modo, Torrealba confesó que debido a los altos costos de la carne y el cochino que ya superan los 100 bolívares, por un momento vieron con dificultad la posibilidad de realizar los platillos tradicionales para la navidad y el año nuevo. “Estamos pariendo para comprar una cosa aquí y otra allá, para poder hacer unas hallacas, porque los aguinaldos no alcanzaron para nada”, precisó.



Asimismo señaló que en su casa se reúnen para estas fechas alrededor de 6 y 7 personas, para las cuales tienen estipulado realizar por lo menos 30 hallacas, que aunque es una cantidad que está muy por debajo a las elaboradas en años anteriores, en esta oportunidad han visto cuesta arriba reunir todos los ingredientes.

Juan González



Juan González, un hombre de la tercera edad, quien acaba de recibir su pensión la cual gastaría sólo con la compra de su medicina, asegura que lo único que les queda es disfrutar de la vida y por lo tanto, aunque la situación económica está complicada, desea pasar una navidad alegre en compañía de sus hijos.



“Yo, gracias a Dios, tengo dos hijos, uno de 50 años y otro de 45 años que están luchando para salir adelante y se encargan de mis gastos, pero hay muchas personas de la tercera edad que no tienen a nadie, así que yo tengo que estar agradecido con la vida”, comentó González.

El caso de Noris Chirinos es totalmente distinto, ya que sus hijos se fueron del país en busca de mejores oportunidades, situación que aunada a la crisis económica, hacen que las fiestas navideñas ya no tengan sentido para ella. “Mi mente no da para eso, no tengo la posibilidad de hacer hallacas en estos momentos porque todo está muy caro, compré una pechuga y en 90 bolívares, de por sí las compras diarias se hacen más difíciles cada día, quién va a estar pensando en las hallacas”, precisó.

Noris Chirinos



En este sentido Chirinos se siente feliz por no depender de una pensión como otros abuelos, ya que cuenta con el apoyo de sus hijos. “Gracias mi Señor que por lo menos no vivo de pensión, vivo de mis hijos que se fueron todos del país, sino ya me hubiese muerto de hambre”, expresó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo