Como un año lleno de esfuerzos, bien remunerado para toda la comunidad, califica el alcalde del municipio Tovar, Darwin Cáceres, estos primeros 365 días de mandato. Explicó que pese a todos los inconvenientes que se han presentado a nivel país, han sabido reinventarse, para así ofrecer a sus ciudadanos una entidad, donde las bondades y las oportunidades son el factor denominador.

Acondicionan las vías en el municipio

Y es que para nadie es un secreto, que este alcalde oriundo de su terruño la Colonia Tovar, específicamente del sector San Luis, el trabajo es una de sus fortalezas, por tanto desde su toma de poder ha tratado de ofrecer a los colonieros un municipio donde la potencialización de sus bondades y su acercamiento con sus paisanos, sea de gran valor para el municipio que el anhela construir desde su trinchera.



En este sentido, Cáceres comentó que día día ha realizado los enlaces necesarios para poco a poco y de la mano de las autoridades nacionales, regionales, eclesiásticas y las empresas privadas, mostrar tanto a propios, como visitantes, como Tovar comienza a mostrar una nueva cara, sin dejar a un lado el porque de sus costumbres, que es uno de los sitios preferidos por todos los venezolanos, nombrado por muchos como el “Rincón Alemán de Venezuela”.



La primera autoridad municipal aseguró que el primer norte que tomó y que hasta ahora ha estado presente, es el fortalecimiento de los principales servicios públicos, pues estos demuestran el buen funcionamiento de la jurisdicción y dejan en evidencia los avances, esto sin contar, que van de la mano con cualquier gestión que ponga en práctica.



“Ha sido un año de mucho esfuerzo, pero hemos avanzado en muchos aspectos, más que todo en la parte agrícola y de servicios, a pesar de la situación de las lluvias y la economía del país. Hemos logrado ser resilientes y tomar los aspectos negativos como oportunidades para salir adelante y demostrar que estamos más presentes que nunca. Es un trabajo que no lo hemos hecho solos, sino de la mano de nuestros colonieros, quienes tienen las palabras: compromiso, amor y perseverancia tatuadas en la mente”, mencionó Cáceres.



Al mismo tiempo destacó que ese fortalecimiento de los valores, son los que han hecho que todas las labores se logren con éxito, puesto que el ser un buen ciudadano y trabajar en conjunto sin ningún tipo de discriminación, da como resultado acciones efectivas y que son aceptadas por todos, que es lo que se quiere, ya que es por el bienestar de todos.



“Aquí en Tovar trabajamos todos en unidad, no existen tintes políticos, todos formamos parte del avance y eso es lo que estamos buscando, trabajar de la mano, para así todos formar parte del cambio que necesitamos, pero sin abandonar nuestras raíces, las cuales tienen bien plasmadas el amor de unos hacia los otros”, dijo.

AGRICULTURA ES FORTALECIDA EN LA COLONIA



Con respecto a una de las áreas de producción por excelencia, en esta parte del eje Este del estado Aragua, el alcalde indicó que se han impulsado las ayudas y los acompañamientos a los agricultores, tomando en cuenta que son parte importante del fortalecimiento no sólo del municipio, sino además de muchas familias venezolanas.



“Todo el que llega a la Colonia Tovar piensa que es el casco central nada más; y no es así, nosotros tenemos más de 48 caseríos, donde está la necesidad y donde está la mayor producción de diversos rubros alimenticios, que no sólo sale al pueblo de la Colonia y la región aragüeña, sino además a distintas partes del país como Caracas, Valencia, La Guaira y demás estados, formando así parte de los núcleos familiares de Venezuela, por tanto es importante el apoyo y el respaldo a todos nuestros productores, quienes no tienen día de descanso, en pro de construir ellos mismos su futuro”.



Cáceres expresó: “Es momento de que nuestros agricultores, que mantienen una cultura de trabajo inquebrantable, sean apoyados, sean ayudados y tomados en cuenta, porque son parte fundamental de lo que somos hasta ahora. Es por ellos que nuestras políticas son establecidas tomando en cuenta su protagonismo en la construcción de nuestra Colonia Tovar”.

SISTEMA DE AGUA CON PROYECTOS EN MARCHA



Ahora bien, el burgomaestre comentó con respecto al servicio de agua, que aunque hay algunas fallas, son muchas las labores y proyectos que se han ejecutado y están por ponerse en marcha en Tovar, en pro de ofrecerles a todos los ciudadanos un servicio óptimo.



“Ahorita estamos trabajando y poniendo en marcha proyectos con el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas, dirigido por el general del División, ministro Rodolfo Marco Torres, en pro de recuperar una planta de tratamiento que tenemos en la municipalidad y que impulsaría de manera exponencial el servicio para nuestros ciudadanos y turistas, acción que por consiguiente beneficiaría aún más nuestras bondades”, dijo.



De la misma forma, agregó que los trabajos que se realizarán en conjunto con la empresa del Estado, Hidrocentro, corregir una situación que se presenta en la red de tuberías, la cual se encuentra obsoleta y no permite que el casco central tenga un buen servicio.



“Los tubos están obsoletos desde hace años, estamos trabajando en aras de perforar y tener nuestra propia agua aquí en el municipio, porque nos estamos beneficiando de un sistema de agua que viene del estado La Guaira. Asimismo, estamos por culminar un proyecto a media en la red de aguas servidas, el cual ya estará solventado en los próximos días”, aseveró.

GESTIONES SOCIALES “AL PIE DEL CAÑÓN”



Ahora bien, en cuanto a todas las jornadas sociales, el alcalde Darwin Cáceres mencionó, que han transcurrido conforme a lo previsto. Señaló que todos los sectores de la jurisdicción han sido atendidos con los diversos despliegues de atención, fortaleciendo así el buen vivir de los ciudadanos.

La jornada de salud es prioritaria en Tovar



“En la parte social nosotros hemos hecho excelente trabajo, muchos servicios para nuestro pueblo: Operaciones, entrega de medicamentos, visitas a nuestros adultos mayores, despliegues en los diferentes caseríos. Y queremos seguir fortaleciendo en este nuevo año, lo que son los servicios de nuestras comunidades, parte social, de educación y salud, que son meramente importantes para el mejor desarrollo de nuestra población”.



Prosiguió: “Estamos trabajando en proyectos de la mano con nuestra gobernadora Karina Carpio, planificando en conjunto también con la doctora Shirley Hernández, Autoridad Única de Salud de Aragua, la apertura de una sala de parto aquí en nuestra entidad, donde nuestros colonieros y colonieras sean completamente de aquí de la Colonia, que nuestras mujeres no tengan la incomodidad de ir a dar a luz a La Victoria o a Caracas, pues aquí tendremos una sala con los mejores servicios para que su momento hermoso sea desde su municipio”.

LA ECONOMÍA GALOPA EN LA COLONIA



El sector económico en Tovar va encaminado a ser uno de los mejores del estado Aragua, así lo exclamó el alcalde, ya que son muchos los avances que ha conseguido para acompañar y fortalecer a los gremios que hacen vida en la localidad.



“Seguimos bien encaminados, trabajando con proyectos de microcréditos a nuestros comerciantes y emprendedores, queremos seguir avanzando con ellos y darle la mano para que tengan como sustentar sus proyectos, es por eso que hemos realizado los enlaces pertinentes con la empresa privada o de las entidades bancarias, para seguir fortaleciendo lo que es la parte monetaria y que así sigan surgiendo.

Hemos dado 150 créditos hasta el momento y ahorita están por aprobarse 100 más, que haría un total de 250 proyectos materializados”.

TURISMO Y CULTURA DIGNOS DE EXPORTACIÓN



La Colonia Tovar se caracteriza y es atractiva, además por su calor humano y que es transmitido en muchos casos a través de la cultura y el turismo, siendo estos dos de sus aspectos fundamentales para catapultarse este 2022 como el municipio turístico de Venezuela.

Darwin Cáceres, alcalde del municipio Tovar en el eje Este de Aragua



“Estoy sumamente contento de ese gran premio en el estado Anzoátegui. De verdad que no lo esperaba, de 300 postulados de todo el país, quedamos 13 y de esos nosotros, La Colonia Tovar fuimos galardonados, porque nuestro suelo es un sitio turístico, donde la gente consigue paz, tranquilidad, donde vienen a buscar nuestros frutos frescos y deleitarse con nuestras bondades, esto nos hace querer aún más seguir trabajando por construir nuestra jurisdicción bonita, llena de amor y oportunidades para todos”.



Expuso que seguirán los avances para la Colonia Tovar: “De la mano del presidente Nicolás Maduro y el ministro Alí Padrón, vienen muchos proyectos para Tovar, donde queremos reimpulsar el turismo, que sea el de antes, con nuestra gente, que sigan viniendo a recibir el cariño, el amor de pueblo alemán, que contrabajo y lucha nos esforzamos por brindar lo mejor de nosotros. Este pueblo se caracteriza o nos caracterizamos por ser amables, por compartir y transmitir la tranquilidad que muchos necesitan y que van de la mano con nuestros hermosos paisajes y excelente clima”.



Finalmente, el alcalde Darwin Cáceres no tardó en hacer una invitación a todos los aragüeños y vecinos de otros estados a acercarse a la Colonia Tovar, a disfrutar, no sólo de la época decembrina y lo que brindan, sino de todo el año, ya que allí están prestos y dispuestos a seguir siendo una ventana de distracción sana.



Asimismo, exhortó a todos a formar parte el próximo 6 de enero de una nueva página de la historia cultural de Tovar, puesto que se realiza la llegada de los Reyes Magos, donde además de actividades recreativas, contarán con la entrega cotillones en la plaza Bolívar con los Reyes Magos y en compañía del párroco Félix Avendaño.

DANIEL MELLADO | elsiglo