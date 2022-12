Crean impresionante árbol de navidad holográfico

Si lo tradicional no es lo tuyo, pero te gusta celebrar las festividades de navidad por todo lo alto, tal vez hemos encontrado algo perfecto para ti. Se trata de un árbol de navidad holográfico. Pero esto no es todo, y es que además gira sin parar en medio de tu salón. Solo ten cuidado de no meter la mano y estarás bien.

Sean Hodgins es el creador de este sustituto al abeto de toda la vida, y llega en forma de una única tira LED. La misma está anclada a motores que la hacen girar de forma vertiginosa, creando una imagen casi fluida de luces cónicas que se asemejan a un árbol de navidad. Pero Hodgins no se conformó con crear una imagen estática. Además, le ha sumado animaciones navideñas que se adaptan a la resolución de la tira LED.

El árbol de navidad holográfico estuvo a punto de romperse durante su construcción, y no se descarta que lo haga en algún momento de su vida útil. Sin embargo, Hodgins ha demostrado que con ingenio se pueden encontrar formas divertidas de celebrar la navidad.

Hodgins tiene un vídeo en su canal de YouTube donde nos muestra el proceso de construcción y su posterior encendido.

Así se ha creado este árbol de navidad holográfico



Sean Hodgins utilizó una Raspberry Pi para programar y alimentar la tira LED que da forma al árbol holográfico. De esta forma, puede producir imágenes basadas en la entrada de un sensor de efecto Hall, que detecta un imán fijado en la parte superior del árbol de navidad giratorio.

su creador lo ha dispuesto detrás de una lámina de cristal blindado| FOTO: CORTESÍA

Mientras tanto, las animaciones se alimentan de una carpeta de imágenes fijas y secuenciales, representadas por la tira LED como si se tratase de una pantalla. Por supuesto, la resolución no es la mejor, pero es lo suficiente para apreciar los detalles. Además, un árbol holográfico pixelado es bastante encantador.

Sí, hay que admitir que la creación de Hodgins tiene un aspecto bastante descuidado. Parece que en cualquier momento fuese a salir volando la tira LED y todos los demás complementos que dan forma al árbol giratorio holográfico. Afortunadamente, su creador lo ha dispuesto detrás de una lámina de cristal blindado, para que no ocurran accidentes durante la cena navideña.

