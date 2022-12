Habitantes de Santa Cruz anhelan unas navidades dignas

En la población de Santa Cruz en el municipio José Ángel Lamas, las familias continúan esforzándose para poder recibir con dignidad la llegada del Niño Dios, pues el descontrol del dólar ha privado de muchos beneficios a las familias de esta localidad.

Yamileth Terán



Yamileth Terán aseguró que en su casa hasta hace dos días no tenían gas, por lo tanto se puso difícil la preparación de las hallacas. “Estuve todo un día haciendo cola para por lo menos tener gas el 24 de diciembre”.



Para Gabriela Velásquez, la dificultad más grande fue comprar los regalos del Niño Jesús para sus dos hijos, ya que afirma que los juguetes no bajan de 70$. “De paso ahora los muchachos no piden cualquier cosa, a mí uno me pidió una tablet y otro un reloj inteligente y eso implica un esfuerzo mayor”.

Gabriela Velásquez



Velásquez explicó además que para comprar todas las cosas necesarias para la navidad, tuvo que trabajar en distintos oficios como hacer uñas y pasa palos, además de su empleo formal.



“Vamos a tener una cena súper sencilla, pero nosotros como padres queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos, pero las cosas han cambiado”, puntualizó.

Elizabeth Terán



Por su parte, Elizabeth Terán expresó que debido al alza del dólar, aunado a un sueldo mínimo que no cubre sus necesidades, en su casa no han podido planificarse para las fiestas navideñas.

También te puede interesar: Compras de último minuto abarrotaron los negocios del centro de Maracay



“No habrá cena en mi casa, sólo arepa con mantequilla y queso, tampoco pude comprar el regalo para mi hija y que el Gobierno tome medidas, es una falta de respeto para el pueblo”, finalizó Terán.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo