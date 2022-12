FIFA tomará medidas contra Salt Bae por tocar la copa del mundo

Un hecho que generó gran polémica en el mundo del fútbol durante la ceremonia de premiación de Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022, lo protagonizó el reconocido chef turco Salt Bae, quien fue visto en múltiples ocasiones junto a los seleccionados albicelestes acariciando e incluso cargando la Copa del Mundo.

Esto sin duda generó un gran debate, ya que de acuerdo con los reglamentos de la FIFA, el trofeo que reciben los campeones del mundo solo puede ser tocado por los propios jugadores y cuerpo técnico del equipo ganador, así como los jefes de estado.

Sin embargo, al tocar e incluso cargar en un par de ocasiones el trofeo, el famoso chef quebrantó dicho reglamento del máximo organismo del fútbol a nivel mundial, lo cual ha comenzado a tener algunas repercusiones.

La primera de ellas la investigación que está llevando a cabo la FIFA para determinar las posibles sanciones, y un portavoz del organismo internacional reveló que el acceso del chef al terreno de juego se dio de manera ilegal al igual que algunas otras personas, motivo por el que ya se analizan las posibles medidas.

“Tras una investigación, la FIFA ha establecido que algunas personas accedieron ilegalmente al terreno de juego después de la ceremonia de clausura del estadio de Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas que correspondan”, expresó un portavoz de la FIFA.

Salt Bae es vetado de la final de la US Open Cup 2023

Mediante una publicación en redes sociales, la competición de la US Open Cup de Estados Unidos dio a conocer que el cocinero ha sido vetado de la final de dicho certamen en 2023, sin embargo no se revelaron mayores detalles de su decisión de no contar con su presencia en el que es el torneo más longevo en el balompié estadounidense.

CAPTURA DE TWITTER

elsiglo con información de as