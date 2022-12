La Colonia Tovar reafirma que es el mejor destino turístico

Llegó la época más bonita del año y esta es “La Navidad” y ante esto son muchos los habitantes de Aragua y diferentes partes de Venezuela, quienes desean pasar un rato agradable, de tranquilidad y cercanía a la naturaleza; con un clima diferente y purificador; es por ello que desde ya las calles de la Colonia Tovar comienzan a albergar a los turistas, quienes van en busca de terminar el año llenos de atenciones, belleza y el contacto familiar.

Sus edificaciones hacen del pueblo, una maravilla alemana



En este sentido, aunque este ha sido un año donde las vicisitudes han estado a la orden del día, este rincón de Alemania en el Este aragüeño, está completamente preparado para recibir a todos los temporadistas, con el servicio excelente que siempre los ha caracterizado y que los mantiene como el destino preferido de gran parte de las familias venezolanas, tanto que hace pocas semanas fue reconocido por las autoridades del Estado, como el sitio turístico por excelencia de Venezuela.



Y es que pese a que las calles no están tan llenas como años anteriores, al parecer pasar cualquier día, la Nochebuena o el Fin de Año en este hermoso poblado, auténtico pedacito de Alemania en el Caribe, ubicado al noreste de Aragua, no ha quedado en el pasado, puesto que los ciudadanos siguen llegando a deleitarse con los hermosos paisajes copados de chalets, el clima inigualable con muchísima neblina y para degustar los mejores platillos, no sólo criollos, sino de Alemania y el mundo.



A esta infinidad de aspectos se le debe sumar un encanto especial, que sin duda alguna realza el espíritu navideño tanto de propios, como de visitantes. Inicialmente, absolutamente todo está decorado con guirnaldas, luces de todos los colores, figuras de Santa Claus, renos, copos de nieve, bolas navideñas y los nacimientos abundan en cada esquina de la Colonia Tovar.

El clima es agradable



Inmediatamente, el clima templado y su atenta población, cuentan con costumbres decembrinas, que hacen sentir a sus visitantes como parte de su familia, aspecto que siguen posicionando este territorio en la mente de todos los que lo visitan y que consiguen que los sacrificios tengan un resultado favorable.



“Nos encanta venir a la Colonia Tovar, lo tratamos de hacer cada uno o dos años, para estar tranquilos y que nuestros niños además de conocer un poco más de lo hermoso de nuestro país, respiren aire puro y valoren las bondades con las que contamos. De verdad, este año estamos de visita en Caracas en casa de familiares y no tardamos en venir a nuestro lugar de relajación preferido, fueron kilómetros y kilómetros, pero todo valió la pena y el sacrificio”, dijo Williams Barinas, en compañía de su esposa e hijos, quienes llegaron desde Punto Fijo, estado Falcón.

Williams Barinas en compañía de su esposa, viene de Punto Fijo



Del mismo modo, Génesis Cabrera, de Pariagúan del estado Anzoátegui agregó: “Estoy sumamente encantada de conocer la Colonia Tovar y de ser atendida tan minuciosamente, aquí nos hacen sentir como en casa. No tengo nada negativo que decir de verdad, que la comida, los servicios, todo está a pedir de boca. Es un destino que repetiría una y mil veces más si tuviese la oportunidad. Mi familia se siente contenta y eso me hace sentir más feliz todavía, porque los esfuerzos tienen recompensas y estos momentos son una de ellas”.



Por su parte, Rodrigo Da Silva, quien se encontraba con su esposa dijo: “Hicimos de todo un poquito para poder venir a ver nuestro pueblito en navidad. Aquí pasamos nuestra luna de miel y siempre nos gusta reencontrarnos con los buenos recuerdos. He visto todo hermoso, quizá no con la misma afluencia de personas, pero todo rico. Agradecido de verdad por como mantienen La Colonia Tovar”.

COMERCIANTES LISTOS RECIBIENDO TURISTAS



En el municipio Tovar el comercio es parte fundamental a la par del turismo, por lo tanto luego de la pandemia y distintos inconvenientes, este año comienzan en forma a recibir a sus turistas, por lo que el mejor servicio es la carta de presentación, pues con eso dan un “plus” a las presentaciones los mejores productos, con precios ajustados a la realidad que potencialicen de nuevo la economía, los combos son el factor denominador.

Mariela Rivera vendedora del Casco Central



Con respecto al tema, Mariela Rivera, vendedora del casco central, aseveró que hasta el momento las ventas han estado relativamente buenas, a pesar de que no está la misma presencia de turistas, como en años anteriores, no obstante en vista de esto han bajado un poco los precios y creado ofertas o combos, de manera de atraer a la clientela.



“Las ventas han estado relativamente buenas, en los días de semana los turistas suben graneaditos, sin embargo cuando llega el fin de semana nos damos cuenta que si seguimos siendo referencia en turismo, porque se llenan las calles nuevamente y las ventas se incrementan, pidiendo sus fresas, duraznos, frambuesas y dulces tradicionales. Esperamos que con la cercanía de las fechas todo se incremente, porque como siempre estamos prestos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros”, mencionó Rivera.

Natalie Gerig, quien labora en un puesto de golosinas



De acuerdo con Rivera, Natalie Gerig, quien labora en un puesto de golosinas tradicionales y bebidas propia de la región dijo: “Las ventas se han mantenido, más que todo los fines de semana, pero nosotros seguimos trabajando a diario con nuestro horario navideño, para de esa forma prestar el servicio a quien se encuentre en el pueblo y se sienta atendido como siempre lo hemos hecho. Lo más llevado aquí son las salsas, vinos, chupetas y las manzanas caramelizadas”.



Por su parte, Eddy Chirinos dijo: “Aquí en la Colonia estamos como siempre ofreciendo lo mejor de nosotros para los turistas, no obstante, el volumen no ha sido el mismo de años pasados. Nosotros desde aquí invitamos a todos los ciudadanos a venir a la Colonia, pues tenemos los mejores servicios, gastronomía y demás, hasta combustible se puede adquirir en las estaciones de servicio”.

Eddy Chirinos



Los comerciantes colonieros esperan que con el transcurrir de los días de diciembre se acentúen las compras. Explicaron que las mismas se aumentan según lo vivido, del 25 de diciembre en adelante.

GASTRONOMÍA TOVAREÑA SIGUE SIENDO REFERENCIA



Si bien la Colonia Tovar ha heredado de sus fundadores parte de la cultura alemana, también este gremio de comerciantes les garantizan al turista hallacas, ensalada de gallina, pan de jamón, dulce de lechosa y todos esos manjares de la cocina navideña criolla, que en ocasiones son demandados por los visitantes.

Se espera la presencia de un gran número de turistas en la Colonia



En este sentido, según los colonieros, los temporadistas siempre quieren experimentar algo nuevo en materia gastronómica y por lo que optan por regalarle al paladar delicias como: El Christstollen o pan navideño de frutas, Weih-nacht Plarchen galletas caseras navideñas o un buen trago de Gluhwein que no es más que un vino caliente.



Adriana Valera, trabajadora de un conocido restaurante, dijo que los platillos más pedidos por los turistas son salchichas, perros calientes y hamburguesas que oscilan entre los 4 y 10$ por unidad. También se deleitan con la rodilla de cochino al horno, acompañada de salchichas alemanas, polacas, chorizo campesino, parrillero y además chuleta ahumada, con contornos de papas salteadas y repollo sauerkraut, este último puede mantener un costo de 27$.

Adriana Valera, trabajadora de un conocido restaurante



“Estamos trabajando más que nunca, dando lo mejor de nosotros en la atención y en los productos frescos. Los más llevado en nuestro caso, son las tradicionales salchichas alemanas y polacas, acompañadas de su ensalada cocida, repollo agridulce y papas al vapor y mantienen costos que no bajan de los 3$. Asimismo, también piden sándwich, hamburguesas, perros calientes y hasta la rodilla de cochino, todo va a depender del gusto del consumidor”.

