El año 2023 significa el regreso del Clásico Mundial de Béisbol, y Venezuela ha estado trabajando arduamente para presentar una selección balanceada que le permita cumplir con las expectativas de los amantes de este deporte y conseguir el trofeo de campeones. De esta forma, el país donde se producen grandes peloteros, podrá unirse a la élite de los ganadores de este evento.

López expresó su deseo de dar lo mejor para lograr el triunfo

Una de las acciones que tomó la Federación Venezolana de Béisbol, presidida por la profesora Aracelis León, fue designar un mánager con experiencia en la liga, con una trayectoria en los diamantes que le permita estar actualizado sobre las metodologías para dirigir a un grupo de talentosos jugadores.

Esa designación llegó en la figura de Omar López, conocido en Venezuela por ser un mánager exitoso frente a los Caribes de Anzoátegui, coach de tercera base de los Astros de Houston, pero sobre todo con una carrera al servicio de la formación de los peloteros.

Como parte de una agenda de medios, López visitó el edificio azul de elsiglo, donde conversamos sobre su designación, el cuerpo técnico, el róster y la metodología de juego que aplicará bajo sumando.

Recorrió las instalaciones de elsiglo y apreció el proceso de nuestro diario

“Formé parte del cuerpo técnico de la selección que participó en el Clásico del año 2017, ahí pude comprender muchos aspectos técnicos que habían sido obviados por el equipo organizativo de la Federación, por ello, comencé a trabajar en un proyecto integral que definiría la metodología que debe seguir el cuerpo técnico”, recordó López.

Una de las observaciones que hizo el estratega en este documento fue que muchos de los técnicos de la selección habían sido jugadores afamados, pero no estaban actualizados en las últimas tendencias de dirección, además del procesamiento de la información que se produce durante los encuentros.

“Durante el año 2020 me reuní con Luis Blasini y él me preguntó si me interesaba dirigir la selección, le dije que sí, y comenzó un proceso de entrevistas con la directiva donde expuso mi trabajo y el año pasado durante el Derby de cuadrangulares me llamaron para informarme que era el mánager para este clásico”, explicó López.

OBJETIVOS QUE SE PLANTEÓ PARA ESTE MUNDIAL

Para Omar López, su trabajo está más allá solo de dirigir al equipo, según sus palabras, se ha involucrado en todo el proceso de conformación de la selección y sobre todo en brindarle las herramientas a los jugadores para que se sientan cómodo y puedan dar el 100 %.

“El principal objetivo que me trace en cuanto a mi experiencia fue que demuestren el compromiso que cada jugador tiene con el mismo, no con Venezuela, debido a que ya con ser venezolano tienes ese compromiso, pero lo que quiero es que dejen a un lado sus individualidades y se comprometan con ellos mismos a prepararse de la mejor manera, con este compromiso estoy seguro de que vamos a tener éxito en esta edición”, expresó.

CUERPO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Al ser consultado sobre la metodología que se utilizó para seleccionar el cuerpo técnico que lo acompañara en esta edición, López, destacó que todos los integrantes están activos en funciones como coach.

“Cada uno de los integrantes de esta plantilla estará realizando la misma tarea que cumple en su organización de grandes ligas, por ejemplo el caso de Carlos Mendoza, es el coach de banca de los Yankees de New York, con el combinado nacional también tendrá esa responsabilidad”, apuntó.

En el caso de Iván Artega, el mánager explicó que nunca había trabajado con él, pero durante el proceso de selección pudo ver parte de un extenso currículum, donde incluía temas como la pedagogía, algo esencial en un técnico, de igual forma, consultó a muchos amigos y peloteros sobre el trato con Iván y quedó convencido con sus credenciales y por ello, Iván Arteaga es el coach de picheo.

Lo mismo pasa con Rodolfo Hernández, quien ha venido realizando un gran trabajo en la organización de los Mellizos de Minnesota.

“Queremos personas que no solo sean buenos en lo que hacen, también, que tengan buena relación con peloteros, que sean reconocidos e infundan respeto en los jugadores, además de ello, que puedan ayudarlos en cualquier aspecto del juego, por esta razón se conformó el cuerpo técnico de esta forma y estamos seguros de que va a tener mucho éxito, por el talento de cada uno de ellos, y la disposición que tienen de apoyar a cada jugador”, destacó el mánager López.

Con respecto al impacto de este cuerpo técnico sobre los jugadores, teniendo en cuenta que cada organización de MLB tienen para los jugadores su plan de trabajo especial, López señaló que una de las fortalezas que quiere transmitir es la unión, el apoyo y sobre todo poder brindarle ayuda ante cualquier situación.

RÓSTER CLASIFICADO

Con respecto a la nómina del equipo, Omar López, señaló que había una lista inicial con 100 nombres que se ha ido reduciendo a 50 para la fecha y aunque aún no se puede revelar, ya ha conversado con muchos de estos jugadores para sugerirle planes de entrenamiento.

“La lista está conformada en su mayoría por jugadores de la MLB, también hay un grupo que aún son agentes libres o están en Triple A. De igual forma tenemos un grupo más reducido que está destacando en Asia, en Japón y Corea, con este grupo he conversado, para conocer su compromiso, su entusiasmo y la empatía con el grupo”, apunto el entrevistado.

Señaló el dirigente que una cosa es tener la emoción de querer representar a Venezuela y otra cosa de verdad es desearlo, para este último hay que prepararse bien, de la mejor manera, hay que llegar listo a los entrenamientos primaverales. Es por esta razón que se han observado a muchos de los jugadores de MLB participando en la LVBP con sus equipos a fin de mantenerse en forma.

MIGUEL CABRERA ES UN TEMA DE PAÍS

Hablar de Miguel Cabrera es hacer referencia a nuestro próximo Hall de la Fama, por esta razón en cada entrevista se hace recurrente la pregunta sobre la participación del muchacho de Maracay.

“Hemos escuchado muchos comentarios sobre la participación de “Miggy”, que si está viejo, que debería retirarse y creo que son comentarios egoístas que no reconocen la importancia de este jugador para el país. Este será su último Clásico Mundial y además es una motivación extra que tienen los jugadores para participar”, indicó.

Se refirió el estratega a que Miguel está colaborando como si fuera un coach de banca, de hecho hay muchos planteamientos que se le han consultado al aragüeño para garantizar el éxito de esta travesía. Otro de los elementos que ha impregnado la figura de Miguel en el equipo es su liderazgo, por ello, muchos de los jugadores están atentos a los comentarios y decisiones que se toman para trabajar de la mano de Miguel.

“Una de mis intenciones es trabajar en conjunto con todos los jugadores para darle este triunfo a Venezuela y que Miguel Cabrera se retire siendo campeón del Clásico Mundial de Béisbol”, apuntó.

Reconoció el apoyo que le ha brindado Miguel Cabrera

Añadió el entrevistado, que uno de los ejemplos que está dando Miguel Cabrera es el del sentido de pertenencia con su selección y su país, y es bueno que las nuevas generaciones de jugadores que son muy talentosos asuman este liderazgo y sientan a su país como lo hace Miguel.

NO HABRÁ CONCENTRACIÓN EN VENEZUELA

Recordando que durante la primera edición del Clásico Mundial se realizó una concentración en Caracas, algo como una práctica donde los peloteros convocados compartieron con los medios y se apreció parte del trabajo de entrenamiento.

En este sentido, Omar explicó que debido al protocolo de MLB estas actividades no se podrán realzar, ya que se prevé que la única concentración que se efectúe sea el acto donde los peloteros se unan a las prácticas.

“Que más quisiéramos que compartir con nuestros fanáticos, en nuestro país; sin embargo, el protocolo de la MLB lo prohíbe, de hecho no podemos ni tener un entrenamiento oficial o informal hasta el mes de marzo, cuando los equipos se reporten a los centros de entrenamiento”, lamentó.

Recordó el entrevistado que se han presentado varias opciones, pero no han sido viables, ya que muchos de los jugadores viven en los Estados Unidos y esto también ha dificultado este mini campamento.

ROTACIÓN TOMA FORMA PARA EL CLÁSICO

Para el estratega debido a las limitantes que tendrá cada lanzador no se puede hablar en estos momentos de una rotación, “tenemos una idea de los lanzadores y de cómo los vamos a utilizar, estamos a destiempo y a la espera de los permisos, en caso de que alguna organización niegue el permiso debemos sustituir a esos jugadores.

En cuanto al lineup, López señaló que aun queda mucho trabajo para presentar una nómina final y por ello aun cuando tiene alguna idea de los jugadores se debe esperar para hacer estos anuncios.

Para culminar esta visita el mánager del combinado nacional le dejó un mensaje a los venezolanos de que se va a dejar una semilla sembrada en esta instancia deportiva, donde los jugadores van a transmitir esa pasión y van a dejar el todo por el todo en el terreno para darle esta alegría al país que tanto se lo merecen, “no puedo garantizar el campeonato, pero estamos seguro que vamos a dejar el todo por nuestro país y por alcanzar el titulo”, sentenció.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo