“Los latinos que tumban la barrera de Hollywood”

El desempeño en la gran pantalla de actores como Tenoch Huerta, Diego Calva o Ana de Armas marcó 2022 como el año de su consagración en Hollywood, una industria que sigue infrarrepresentando a la comunidad latina.

Este año tan solo 7,1% de los papeles principales y 7,7% de los secundarios recayeron en intérpretes latinos, cuya comunidad engloba 18,7% de la población de EEUU, según el Informe sobre Diversidad en Hollywood elaborado por la Universidad de California.

“Parece que hay más apertura con los actores latinos en Hollywood, pero aún son muy pocos los que llegan y, en muchos casos, se les reduce a papeles estereotipados”, explicó a EFE Sergio Monserrate, director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles.

En este contexto, Huerta, Calva y De Armas, así como las jóvenes Jenna Ortega y Xochitl Gómez, consiguieron abrirse paso en 2022 y llevar su talento a la meca del cine.

Después de mostrarse ante el público internacional con su papel en “Narcos: México” (2018-2020), Tenoch Huerta se ha ganado a los fans de Marvel con su papel de Namor en la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

El buen hacer del mexicano ha llamado tanto la atención que la prensa especializada no descarta que pueda ser nominado en la categoría de mejor actor de reparto para la próxima edición de los Óscar.

Huerta podría no ser el único mexicano finalista en este apartado para los premios de la Academia de Hollywood porque su compatriota Diego Calva ha presentado una firme candidatura con su actuación en la comedia dramática “Babylon”.

Calva acumula una década de trayectoria cinematográfica en su país participando en producciones como “Te prometo anarquía”, que le valió en 2016 el galardón más importante de cine en México: el Premio Ariel.

No obstante, fue la llamada del director Damien Chazelle (“La la Land”) para actuar en “Babylon” junto a estrellas como Margot Robbie, Brad Pitt o Tobey Maguire la que le ha catapultado al estrellato.

Calva ya ha sido nominado al Globo de Oro como mejor actor secundario, unos premios en los que la hispanocubana Ana de Armas figura como finalista en la categoría de mejor actriz protagonista por “Blonde”.

De Armas ya era un rostro frecuente en Hollywood, pero su interpretación de Marilyn Monroe en la cinta producida por Netflix ha marcado un punto de inflexión en su carrera.

Tras su criticada aparición en la secuela “Blade Runner 2049” (2017) y reinventarse en el thriller “Knives Out” (2019), ha dado un paso adelante con su papel en “Blonde” y apunta a entrar en la terna de candidatas para ganar el Óscar a mejor actriz en 2023.

LAS PLATAFORMAS DE “STREAMING”

Los otras dos latinas que han cautivado a la industria este año han sido Jenna Ortega y Xochitl Gómez, dos jóvenes californianas con raíces latinoamericanas que despuntaron bajo el amparo de la serie “Wednesday” (Netflix) y de otra cinta de Marvel: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“Las plataformas de ‘streaming’ están siendo de gran ayuda para impulsar carreras de actores latinos porque los proyectos llegan a otros países más allá del lugar de origen de la producción”, argumentó Fabiola Peña, fundadora de la agencia de representación de intérpretes hispanos Talent On The Road, en declaraciones a EFE.

Ortega (20 años), de ascendencia puertorriqueña y mexicana, encarna a Wednesday en la serie homónima dirigida por Tim Burton que sigue los pasos de la hija adolescente de Gomez y Morticia Addams.

“Wednesday” es una secuela del reconocido filme fantástico “The Addams Family” (1991) que ha batido el récord de ser la serie más vista a lo largo de una sola semana en la historia de Netflix.

Este éxito ha derivado en que la veinteañera se haya convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, donde concentra decenas de millones de seguidores, y que la icónica saga “Scream” la haya fichado para el reparto de su sexta entrega.

El fulgurante ascenso de Xochitl Gomez (16 años), cuyo padre es mexicano, también está profundamente ligado a un papel en concreto, el de America Chavez en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

La cinta cerrará 2022 como el tercer estreno más lucrativo del año con una facturación total superior a los 955 millones de dólares.

A pesar de su corta edad, Gómez también es conocida por su papel en la serie “The Baby-Sitters Club” para Netflix.

Así, pese a las barreras de Hollywood, una nueva hornada de actores latinos aspira a redirigir el rumbo de la industria y sumarse a figuras como Salma Hayek, Gael García Bernal o Penélope Cruz en la élite internacional de la pequeña y la gran pantalla.

