Usuarios rechazan propuesta del aumento del pasaje

Ante el llamado a paro de transporte la tarde del lunes en el Terminal de Maracay que incluyó a las líneas que cubren Cagua, Turmero, La Villa, Santa Rita, Palo Negro, La Victoria, entre otras, usuarios del municipio Libertador catalogaron como “abuso” las exigencias del gremio, quienes entre otras cosas piden un aumento en el pasaje tanto en las rutas urbanas como suburbanas.

Usuarios catalogaron de “abuso” el posible aumento



En tal sentido, los usuarios coinciden en que el sueldo actual no les da la base para cancelar un pasaje anclado al dólar, destacando que les tocará caminar de aprobarse el aumento.



Al respecto, Belkis Abreu vio como un total “abuso” el aumento arbitrario que muchos colectores se encuentran aplicando, denunciando que ni siquiera respetan el descuento a las personas de tercera edad ni de discapacidad.

Belkis Abreu



“Yo voy a Santa Cruz y tengo que pagar 4,00 bolívares, hace dos días pagaba 2,00 bolívares. En cuanto a los adultos mayores, hay una gaceta del 2022 que establece que personas de la tercera edad debemos pagar medio pasaje y los autobuseros no lo aceptan, es un descontrol total”, condenó.



Asimismo, resaltó que los camioneteros tienden a ponerse violentos cuando alguna persona paga el pasaje incompleto, obligándolos a bajarse de la unidad colectiva.



“No respetan las canas, parece que no tienen mamá ni papá, te gritan si no les das el pasaje completo, hay quien de verdad no tienen ni medio. En cuanto al aumento, me parece una exageración, no pueden aumentar estando el sueldo como está”, aseveró.

Leiva Figueredo



Por su parte, Leiva Figueredo mencionó que de la manera como los transportistas pretenden aumentar el pasaje no es la correcta, pues la situación actual del país no es la adecuada, ya que esto impactará directamente en el bolsillo del ciudadano de a pie.



“El poder adquisitivo de los venezolanos está por el suelo, ahora vienen los camioneteros a querer aumentar de manera arbitraria el pasaje. Lo más bravo es que el Gobierno deja que todo esto ocurra, sin hacer nada al respecto”, sentenció.



Aclaró que si el panorama fuese otro, los venezolanos no tuvieran ningún inconveniente en pagar la cantidad solicitada por un pasaje completo de la ruta Maracay-Palo Negro -10,00 bolívares-, pero debido a la crisis les toca decidir si abordar la unidad o comer.



“Imagínate, esos 130,00 bolívares no nos alcanza ni para comprar comida para 3 días, ahora hay que decidir si montarte en la camioneta o comprar comida, nos saldrá caminar, es mucho más sano y de paso es gratis”, exclamó.

Augusto Niño



Por otro lado, Augusto Niño denunció que las unidades internas de Palo Negro cobran muy caro, haciendo un llamado a las autoridades municipales a meter la lupa ante la situación.



“Me monté en la Encrucijada y me acabo de bajar en la plaza y pagué 3,00 bolívares, antes pagaba 2,00 bolívares. Uno como pensionado siempre anda contando las lochas y si aumentan el pasaje seremos- a su parecer- los más afectados”, finalizó.



Ante los acontecimientos, las autoridades gubernamentales se mantienen en alerta, anunciando un operativo especial en el Terminal de Maracay para garantizar el traslado de los pasajeros que puedan quedarse varados dentro la estación de transporte terrestre.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo