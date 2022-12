A pocos días de culminar el año 2022, los transportistas de varios municipios del estado Aragua aseguran que el servicio de buses en la entidad será deficiente, debido a que son muchas las unidades que no cuentan con suficiente combustible para laborar en estas fechas.





Nelson Hernández, conductor de la línea San Luis que cubre la ruta interna de Villa de Cura, expresó que esta situación se complica aún más en esa localidad, ya que allí no cuentan con mucho combustible y deben llegar hasta otros municipios para poder surtir los vehículos.



“La situación está complicada con el gasoil, sobre todo para nosotros que contamos con bastantes unidades”, explicó el conductor.



El profesional del volante reitera que es crítica esta circunstancia que vive el gremio, ya que deben ir a estaciones de servicio subsidiadas para mantener su operatividad.



Una vez por semana

“Ahorita estamos equipando una vez a la semana, es por placa, a mí me toca esta semana, y después me tocaría para la próxima semana”, dijo Hernández que sería después de Nochebuena y Navidad.



Asimismo, recalcó que sólo se beneficia de 120 litros, pero no le alcanza para toda la semana. “Con el poco combustible, es difícil trabajar diariamente, debemos trabajar por rato porque lamentablemente el combustible no nos alcanza. Surtiendo una vez a la semana se nos hace ruda la cosa”, añadió el conductor.



Expresó que esta situación tiene que ser seriamente tomada por el Gobierno nacional, ya que estos auguran que para el año que viene las cosas mejorarán en el país, pero para el chofer no es así.



“Lamentablemente nosotros no somos gobierno, ellos tienen la potestad, ellos son los que siempre dicen que viene la mejoría y lo único que hacemos es puro esperar y no nos queda de otra, porque si en nuestras manos estuviera la respuesta, lo haríamos”, aseveró.

A BAJARSE CON LOS DÓLARES



Por su parte, Edwin Álvarez, conductor que cubre la ruta de Palo Negro, explicó que la gasolina que ofrecen en las estaciones subsidiadas no alcanza para toda la semana. “No podemos laborar normalmente porque el Gobierno nos está vendiendo solamente 120 litros, y eso nos alcanza para un día y medio”, resaltó.



Agregó que en el municipio Libertador no cuentan con regularidad con esta modalidad en las estaciones de servicio, y cuando se les acaba el combustible gratuito, recurren a la que ofrece la que está en precios internacionales.





“Nos toca echar dolarizada”, expresó Álvarez, resignado esperando su turno para surtir en la estación que está en el inicio de la carretera nacional de Cagua sentido Villa de Cura.



En este contexto, Rafael Godoy, quien cubre la ruta Los Caobos, explicó que a pesar de estar madrugando por este hidrocarburo, este es necesario para poder trabajar, asegurando que los transportistas no tienen la capacidad para pagar los precios internacionales.



“Nosotros estamos en la mañana desde temprano, estamos aquí porque de verdad combustible no hay, y esto es un modo que el Gobierno nos está apoyando a nosotros, porque si fuera por gasolina dolarizada ningún transporte trabajaría”, puntualizó el chofer.



Godoy agregó también que cuando no hay de la gratis, deben acudir a las estaciones dolarizadas. “Está demasiado costosa. Pero cuando no tenemos, debemos acudir a la gasolina dolarizada. Pero con la subida del dólar ya no se puede echar tampoco”, agregó.

AUMENTO DE PASAJE

Por último, el transportista considera que debe haber un ajuste en el precio del pasaje, ya que no pueden costear los gastos de operatividad de la unidad, que necesita tanto para el combustible como para su mantenimiento.



“El pasaje es demasiado económico y supuestamente viene un aumento de pasaje, pero aún estamos esperando eso”, sentenció.



Por los momentos los transportistas deben contar con el apoyo del Gobierno nacional, pero hacen énfasis de que la situación debe mejorar, ya que ellos no podrán seguir ofreciendo el servicio a los aragüeños.

LINO HIDALGO | elsiglo