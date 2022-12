H&M rechaza alegaciones de Justin Bieber de haber usado su imagen en productos sin su consentimiento.

FOTO CORTESIA

H&M rechaza alegaciones de Justin Bieber

“Como con otros productos y colaboraciones bajo licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados”, declaró a EFE un portavoz de la compañía, principal competidora de la española Inditex.

El cantante, de 28 años, acusó esta semana al gigante textil de robar su imagen y emplearla en una serie de productos que se encuentran a la venta ahora mismo.

Artículos de promoción

“No aprobé nada de la colección de artículos de promoción que han sacado en H&M… Todo sin mi permiso o aprobación”, escribió en su cuenta de Instagram, que cuenta con 270 millones de seguidores.

También te puede interesar: Cadena H&M cierra todas sus tiendas en Rusia y Bielorrusia

Son una basura

“Si estuviera en vuestro lugar no compraría ninguno de ellos. Los artículos de promoción de H&M que han hecho conmigo son una basura y no los aprobé no los compréis (sic)”, agregó la estrella del pop.

La tienda online de H&M vende en estos momentos camisetas y sudaderas con imágenes de la cara del cantante o citas de algunas de sus canciones.

Fuente:EFE