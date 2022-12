Paro de transporte amarga las compras de Navidad

Este lunes, los conductores que prestan el servicio del transporte público en la ciudad de Maracay y localidades aledañas se fueron a paro con la finalidad de ejercer presión para que les aprueben un aumento de pasaje.

El Terminal Central de Maracay solo durante la tarde y la noche de ayer



La situación afectó la movilidad de los aragüeños que se disponían a regresar a sus respectivos hogares, tras una larga jornada de trabajo o diligencias, amargando también los preparativos para celebrar las Navidades.



Esta novedad comenzó a ser notoria a eso de las 4:00 pm, cuando los usuarios notaron rápidamente la ausencia de unidades colectivas en las calles de la ciudad.

QUE DEN LA CARA



Evangelina Ibarra, habitante del barrio José Gregorio Hernández, al sur de la ciudad, fue una de las afectadas por esta situación, asegurando que salió de su trabajo a eso de las 6:00 pm y no encontró ningún autobús disponible que la llevara a su casa.

Evangelina Ibarra



“Trabajo aquí en el centro y me entero que hicieron un paro de transporte, supuestamente que es para un aumento”, expresó.



La pasajera no está de acuerdo con este aumento por los momentos, ya que afectaría mucho más su bolsillo. “Es demasiado para nosotros hoy en día y para esta fecha que estamos. No te digo que puede haber un aumento, ya que todo aumenta por esta cuestión de la economía, pero no así tan drásticamente como lo lanzaron”, relató.



No obstante, no está en contra de los profesionales del volante, entendiendo que ellos necesitan ese ajuste para poder mantenerse en operatividad. “Hago un llamado a los representantes de la Alcaldía y a la gobernadora para que tomen cartas sobre el asunto, de lo que está sucediendo, que den la cara y respondan. Así como nosotros le dimos el voto, respondan y ataquen la problemática. No estoy en contra del paro transporte tampoco, son personas que necesitan el aumento, que se sienten en una mesa de negociación para que resuelvan”, dijo Ibarra.

SON ABUSADORES



Por su parte, Vanesa Lugo manifestó que la manera de aplicar esta medida no fue la correcta, ya que estaban solicitando la cantidad de Bs. 10 hasta el sur de Maracay. “Son unos abusadores cobrando 10 bolívares, nadie ha dicho de un aumento para que estén con esa”, sentenció.

Vanesa Lugo



Lugo quien estaba a eso de las 7:00 pm en la avenida Bolívar de Maracay, a la altura de la calle Libertad, consideró que el pasaje justo que deberían cobrar sería entre 4 o 5 bolívares como mínimo. “Pero Bs. 10, cómo uno paga eso, el sueldo no alcanza para eso”, dijo la ciudadana.

TRANSPORTISTAS PADECEN



Por su parte, Florerbia Ayala Rivero no está de acuerdo con dicho aumento, pero de aplicarse debería ser 5 bolívares. “No hay poder adquisitivo, actualmente yo no trabajo, pero este es un abuso porque ellos debieron avisar primero para estar preparado y para uno cargar el pasaje”, explicó.

Florerbia Ayala Rivero



No obstante, un transportista que responde al nombre de Jorge González, cuestionó lo dicho por la mujer, cuando esperaba su turno para abordar una unidad colectiva en el Terminal Central de Maracay, resaltando que deben entender la situación que padece este gremio para poner operativas las unidades.



“Pregunta si el Gobierno da gasoil todos los días, eso es mentira. Una vez a la semana le dan gasoil, y es imposible trabajar así, yo vengo de Cagua, soy testigo de eso porque soy transportista”, agregó.

Jorge González



González dijo que son 120 litros diarios que necesitan para laborar con tranquilidad, pero una vez a la semana que surten en las estaciones de servicio subsidiadas no es suficiente para cumplir con la tarifa establecida por sus patrones.



“Y a veces uno tiene que pagar el gasoil a 0,40 y 0.50 de dólar para poder trabajar, por eso el pasaje como mínimo debe costar Bs. 8”, precisó el transportista.

Los andenes se mostraron solitarios



Es importante destacar, que funcionarios encargados de administrar el Terminal Central de Maracay, bajo la custodia del INTT y los funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua, pudieron solventar la demanda de unidades para que los aragüeños varados regresaran a sus hogares.

HAY REUNIONES



De manera extraoficial se pudo conocer que los líderes gremiales se sentaron a negociar con las autoridades de la entidad, para acordar un aumento de pasaje, horas después de realizar el paro.



Se conoció también que a partir de ayer los transportistas iban a comenzar a cobrar la tarifa que había sido acordada en reuniones informales, sin ser notificada a los usuarios. Sin embargo, las autoridades habrían bloqueado sus intenciones, lo que generó el paro.



Para hoy se espera un pronunciamiento por parte del gremio y las autoridades gubernamentales, quienes guardaron silencio durante este lunes y no dieron la cara para esclarecer la situación.

LINO HIDALGO | elsiglo