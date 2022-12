Allison Holker Boss, confirmó la trágica muerte de su esposo Stephen Boss, icónico DJ del show de Ellen DeGeneres, su fallecimiento fue informado en un comunicado emitido a PEOPLE.

FOTO CORTESÍA

DJ del show de Ellen

«Desde el fondo de mi corazón tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó», comenzó Allison, de 34 años. «Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para su aficionados.»

«Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose», continuó. «Estoy seguro de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos».

Cerrando su declaración, Allison compartió un mensaje para su esposo. «Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti», concluyó.

Tambien te puede interesar: Ellen DeGeneres terminará su programa en el 2022

Según el Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles, su muerte aún está pendiente de una investigación adicional.

Boss saltó a la fama como concursante en The Wade Robson Project de MTV antes de convertirse en finalista en Star Search. Más tarde compitió en So You Think You Can Dance en 2008, terminando la temporada 4 como subcampeón y luego regresando como All-Star. Era juez cuando el programa regresó en 2022. En 2014, Boss se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado. Eventualmente se convirtió en coproductor ejecutivo en 2020.

elsiglo/Información El Farandi