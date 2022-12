Comer queso se convirtió en un lujo para los palonegrenses

Los habitantes del municipio Libertador del estado Aragua tampoco escaparon del embate alcista del dólar paralelo, que viene arreciando desde que comenzó el mes de diciembre en la forma de aumentos de precios y servicios, pulverizando los salarios de los venezolanos.

El queso sigue subiendo como la espuma



Y esta situación se puede ver reflejada en el costo del queso llanero, popular acompañante de la arepa y otros platos, cuyo costo apunta desde ya hacia los 100 bolívares por kilo.



En este sentido, José Reina, residente de Palo Negro, comentó que en la segunda semana de diciembre el producto predilecto para el desayuno, almuerzo y hasta la cena, tiene un costo que oscila entre los 70 y los 80 bolívares el kilo en el municipio.

José Reina



“Es un producto de consumo común de la mesa, que no puede faltar”, comentó, no obstante, Reina y su familia se han visto obligados a limitar su compra de dos kilos semanales, comprando ahora lo que le alcance el bolsillo. “El aumento por el dólar no se justifica, porque este no es un producto importado, es producido aquí en Venezuela”, añadió.



Por su parte, Maritza Arrieche buscó precios accesibles para comprar un kilo de queso para la semana, pero al saber la realidad económica que atraviesa el país se debe conformar con medio kilo para poder acompañar sus comidas.

Maritza Arrieche



“Está bastante caro, hay sitios donde más o menos, pero en todas partes está carísimo. Compramos medio kilo, porque de verdad la situación no está para nada bien”, añadió la señora, precisando que los precios pueden variar entre los 75 y 85 bolívares.



Arrieche desconoce a ciencia cierta la causa de este “subidón” de los productos, pero presume que el motivo principal es el alza de la tasa de cambio, tanto oficial como paralelo.

También te puede interesar: Ventas del queso mermaron por el alza del dólar



“Yo creo que es por eso, porque la semana pasada todo se disparó y hoy vi los precios de la harina y la azúcar altísimos. Pienso que algo está pasando”, expresó.



Aún así trata de adquirir su medio kilo de queso y otros de sus productos, racionándolo con mucha prudencia para que alcance para toda la semana. “Puedo comer arepa acompañado de caraotas con queso y mantequilla, arepa con queso, siempre va a depender”, puntualizó.

Eutiquio Granadillo



Pero para Eutiquio Granadillo, la problemática que tiene todo el país es que los precios los aumentan cuando sube el dólar, algo que es injusto, destacó.



Granadillo relató que nadie está preparado para esta situación, ya que él y la gran mayoría de los habitantes no cobran en dólares.

Pero con respecto el precio del dólar considera que el valor sigue siendo elevado, a pesar de no manejar una cifra exacta de cuanto vale. “Todo está por las nubes. Ahorita el que nos está matando es el Gobierno y el dólar”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA