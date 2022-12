“Desde que asumimos las responsabilidades que nos demandan las leyes de la República y nuestro pueblo, estamos atendiendo todos los problemas que afectan a nuestros habitantes”, enfatizó Lolimar Montilla, alcaldesa del municipio Bolívar durante visita al diario elsiglo.

Montilla: “Haremos de San Mateo un pueblo más bonito”

“Estamos trabajando y estamos haciendo. Estamos construyendo; tenemos un eslogan, San Mateo es lo mejor de Aragua, porque nuestro pueblo tiene historia y muchas cosas bonitas y buenas”, comentó, abriendo así el compás, para ofrecer a lectores y seguidores de elsiglo un balance de un año de gestión.

Nosotros comenzamos trabajando desde el primer día, menciona. “A partir del 24 de noviembre del 2021, arrancamos atendiendo los problemas de los servicios básicos, especialmente revisando el sistema de aguas servidas, porque teníamos como tres años con muchas dificultades por esa situación”.

El primer semestre de este año, dimos respuestas, resolviendo, colocando más de 400 metros lineales de tubería, gracias al apoyo del Gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Gobierno y por el respaldo de la gobernadora Karina Carpio. Nos aprobaron ese proyecto y logramos salir adelante, prueba de ello, las labores ejecutadas en las calles Colombia, Romero Sánchez, 24 de Julio, 18 de Octubre y la Aparición – detalló.

La alcaldesa, con un verbo convencedor, demostrando que tiene madurez política, sosegando a aquellos que le subestiman, afirma, que consiguió una alcaldía que por el tema pandemia, como todo el país, sufrió, pero como revolucionarios y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, son hombres y mujeres capaces de levantar con todo el empeño, “lo que tuviese desordenado”.

“Vamos de frente, haciendo muchas cosas por San Mateo y nuestra gente, y muchas cosas que son por primera vez, por ejemplo, recientemente, en los 313 años de la patrona de Aragua, Virgen de Belén, tuvimos una Expoeconómica que estuvo excelente, a la que asistieron más de 150 emprendedores, con la participación de empresas privadas y de personas que apuestan para que el municipio salga adelante económicamente”, apuntó.

Especificó que durante este año, la alcaldía ha logrado conseguir dos compactadores, así como herramientas para ornato del municipio.

“La recolección de los desechos sólidos es muy importante, los habitantes están contentos por lo que se viene ejecutando sobre este asunto; se ha establecido pasar dos veces por semana por todo el municipio, además de eso pudimos reparar y montar la bomba nueva de rebombeo de agua, teníamos un solo motor, ahora tenemos tres; lo que nos falta es agua”, indicó.

Sobre el tema del agua potable, Montilla hace una observación, que se puede entender como una autocrítica: "es un asunto que aun nos falta mucho por hacer". Pero reflexionando de inmediato argumenta, "pero lo vamos a lograr a través de unos pozos, que ya están en proyectos. Estoy segura lo vamos a lograr pronto".

Además de los compactadores, la primera autoridad política de San Mateo resaltó que han adquirido una ambulancia. “No teníamos una en el municipio, pero gracias a la recaudación que hicimos, pudimos adquirir una unidad, que está presta y dispuesta las 24 horas al día”, acotó.

RECAUDACIÓN



En relación al tema de los impuestos, la alcaldesa de Bolívar manifestó que están bendecidos, “porque hemos tenido una muy buena recaudación”.

“Sabemos que no tenemos una zona industrial, pero pese a ello, con las empresas, los comercios, los emprendimientos que están surgiendo (que se están colocando al día) todo nos está saliendo bien y hasta ahora no nos podemos quejar, con la ayuda del gobierno regional que no nos ha dejado solos en ningún momento. La gobernadora Karina (Carpio) siempre ha sido y ha estado en el municipio, bien dispuesta a ayudarnos como lo hace en todas las jurisdicciones de la entidad”, recalcó.

Montilla precisó que se han tomado medidas para apoyar a los contribuyentes, con el objetivo que estén solventes.

“Sabemos por lo que estamos pasando; recientemente hicimos una reunión entre los comerciantes y nuestra dirección de Hacienda, y llegamos a algunos acuerdos. Los comerciantes saben la responsabilidad que tienen, en cuanto a sus deberes, por lo que están conformes con lo que discutimos sobre este asunto”, añadió.

PODER POPULAR



“Hay que recordar cuando el comandante Hugo Chávez comentaba, tenemos que ser críticos y autocríticos. Por ello, porque nos digan que algo está mal, no tengo porqué molestarme, porque es una realidad que está a la vista”, enfatizó la alcaldesa, al referirse a las críticas y a las quejas, que incluso, provienen del propio Poder Popular.

“Tenemos 42 Consejos Comunales en el municipio Bolívar, distribuidos en 35 sectores, y con todos ellos hay comunicación permanente; es esta una de las razones, por la que hemos avanzado, junto al pueblo, con vecinos organizados y dispuestos a contribuir para salir bien de todos los contratiempos”, subrayó.

Expuso que hay asuntos que faltan por ejecutar y resolver y dijo con responsabilidad que sí ha escuchado los reclamos de los consejos comunales. “Eso debe ocurrir en todas las alcaldías; pero tratamos de solucionar, junto al poder popular las problemáticas que les afecta, claro está, tratamos de resolver y tratamos de hacerlo, porque no tenemos una varita mágica para decir, voy a solucionar esto ya, porque no lo tenemos y uno tiene que ser realista”, puntualizó.

“Lo digo con mucha responsabilidad, nos faltan muchas cosas por hacer, pero en un año, tenemos un avance en el municipio del 65% en los servicios públicos, porque encontramos una situación bastante difícil, había mucha necesidad, pero ya estamos avanzando, es una nueva época, una nueva política. El presidente Nicolás Maduro nos lo dice a cada momento, no tenemos que despachar desde una oficina, tenemos que hacerlo desde el pueblo”.

En trabajo organizado, mencionó, compraron con recursos propios, más de 1000 luminarias led. “Ya las dos principales avenidas están completas, así como varios sectores, entre ellos, Ricaurte, 23 de Enero, Los Angelinos, de este último sector hemos escuchado, tenemos este servicio de iluminación, porque contamos con un gobierno de calle que está dispuesto y presto a trabajar en conjunto”, aseguró.

ASEGURANDO EL GENTILICIO



La alcaldesa Montilla hizo hincapié, como exclusiva, que en los próximos días, estarán abriendo la primera Maternidad de San Mateo, “si en todo caso, no lo podemos realizar en lo que resta de este año, en el 2023, en el mes de enero, estaremos abriendo nuestra Maternidad”.

“Ya los trabajos están avanzados al 80%; es una maternidad que pedían a gritos en nuestro municipio y todo se debe al gentilicio, ya que nuestras parturientas tenían que ir a La Victoria, Maracay, Turmero o Cagua. Es decir, los sanmateanos o son caguenses, maracayeros o victorianos, pero ya vamos a contar con un centro, con todas las condiciones, para que nuestras mujeres y la que quieran llegar de otras jurisdicciones utilicen un servicio de primera para el momento del alumbramiento”, resaltó con orgullo.

Aprovechó el momento para referir que las cosas le han salido bien en su primer año de gestión, certificando que por el momento no hay actores políticos de la oposición en San Mateo que le refute. “Mis adversarios políticos están bien contentos por el trabajo que estamos ejecutando”.

“Estoy presta a conversar con todos los sectores del municipio, y es un ejemplo que nos está dando nuestro propio presidente Maduro, que siempre ha llamado al diálogo y la reconciliación. Entonces, los adversarios políticos están viendo que San Mateo, con nuestra revolución está andando y le estamos dando una respuesta al pueblo. Claro está, en estos momentos están más contentos (los adversarios), porque no hay un proceso electoral cerca, porque de lo contrario, la situación sería distinta”.

En cuanto a pensar en la reelección, la alcaldesa Montilla dijo que uno “piensa para más. “Uno piensa para cuatro años y ocho años, y lo que Dios disponga. Uno tiene que trabajar para ello, pero donde el Todopoderoso y la revolución me coloque, allí estaré trabajando, para y por el pueblo”, acentuó.

CON LA GOBERNADORA

Sobre el apoyo de Karina Carpio a su gestión, Montilla destacó que hay mucho acercamiento con la mandataria regional. “La gobernadora está muy pendiente de todo lo que ocurre en San Mateo. En nuestra jurisdicción está el geriátrico que pertenece al estado Aragua y se ha hecho un gran trabajo; ella (la gobernadora) está muy pendiente de los abuelitos”.

-En lo particular, agradezco todo el apoyo que la doctora Carpio me ha ofrecido, así como al pueblo de Bolívar y sin caer en la adulación, considero, que no ha habido un gobernador en Aragua con una carga humanista como la que tiene la gobernadora Karina- dijo.

“Está pendiente de cada detalle, porque ella es muy detallista y es bueno que sea así. A la gobernadora le encanta trabajar en conjunto y es una cualidad que ofrece muy buenos resultados”.

MUY POSITIVA

“Las puertas se están abriendo y en el 2023 vendrán cosas muy buenas para Venezuela.

Nuestro Presidente es muy inteligente. Él aprendió de un gran maestro como lo fue Hugo Chávez, por algo el comandante dijo, si van a elegir, háganlo por Nicolás Maduro”, refirió Montilla, por los últimos acontecimientos registrados en cuanto a las relaciones internacionales del país.

“El Mandatario nacional ha sido efectivo en esas visitas a países aliados: este año hemos visto resultados favorables. Sé que el Jefe de Estado está muy atento a todos los asuntos que le compete por el bien del país”, narró con optimismo.



En cuanto a la economía venezolana, la alcaldesa expresó que todavía falta. “Yo soy muy positiva, sé que todavía nos falta. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana y menos llevando un país como es Venezuela. El dólar criminal no afecta solamente a un sector sino a todos, aquí no se trata que porque tú eres rojo no te va a afectar o porque eres azul no te va afectar; ese dólar criminal afecta a todos”.

EN SAN MATEO

Como buena sanmateana, la alcaldesa mantiene que el Libertador Simón Bolívar nació en San Mateo.

Apuntó que en aquellos momentos, el pueblo era una provincia de Caracas, por ello “lo creemos nosotros como sanmateanos, lo decimos y lo mantendremos siempre, Bolívar es de San Mateo”.

El punto fue importante para informar que gracias al presidente Maduro, el Ingenio Bolívar ha sido objeto de una restauración total, en el que resalta un hermoso Museo de Armas. “Muy pronto estará abriendo sus puertas”.

RECUADRO

“Sí nos faltan cosas por ejecutar, pero entre todos los habitantes, organizados, haremos de San Mateo un pueblo más bonito, porque está renaciendo y reverdeciendo”.

“Bienvenidas las críticas. Estamos abiertos y los sanmateanos lo saben, porque la mayoría tiene mi número de celular, y eso es todo el día que llaman y se le responde”.

“Con los recursos que nos llegan, vamos a ir resolviendo los problemas, sobre todo los servicios públicos”.

“Vamos a cambiar eso que San Mateo se niega a morir”.