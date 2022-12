Christian Chávez “Nos daban algo parecido a cocaína líquida”

Christian Chávez, quien afirmó que su ansiedad aumentó debido a las largas jornadas de trabajo en la serie juvenil.

FOTO:CORTESÍA

“Era un trabajo muy desgastante (…) Ya cuando te vuelves mundialmente famoso y cuando no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien.

Grabábamos de siete a nueve de la noche y a las nueve de la noche nos íbamos a ensayar las canciones y las coreografías, de nueve a once y media de la noche y entonces, a las once y media, ibas, llegabas a tu casa con toda la adrenalina a estudiar las escenas del otro día”, dijo Chávez.

RBD fue un grupo musical mexicano que se adentró en el género balada-pop. La agrupación estaba conformada por los cantantes y actores Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

El denominado “fenómeno musical” se dio a conocer a través de la telenovela Rebelde; material audiovisual transmitido en junio de 2006.

Si bien la novela es una de las más recordadas, durante los últimos años los fanáticos del movimiento RBD no entienden las razones que alejaron a los integrantes de la reconocida producción del país azteca.

Por ello, son múltiples los medios especializados en farándula que buscan descifrar ¿qué pasó realmente entre los artistas y los creadores del exitoso proyecto?

En ese sentido, el drama de un grupo de jóvenes del Elite Way School trascendió más allá de la pantalla, pues durante las últimas horas se dio a conocer que uno de los miembros de la novela y de la banda brindó unas polémicas declaraciones sobre el rodaje de ‘Rebelde’.

Chávez, intérprete de “tu amor” contó que el equipo de producción le suministraba un elemento parecido a “cocaína líquida” para rendir en los escenarios.

“Obviamente, todo eso de chico se puede, pero el tiempo te lo va cobrando. A todos nos golpeó diferente, pero a mí, empezó esto de ‘ah, tómate esta pastillita (…) Nos daban una cosa que se llama ‘Five Minute Energy’, que parecía como cocaína líquida, que te la tomabas antes de ir al concierto y era como que te trepaba”, explicó.

Las declaraciones de Chávez fueron emitidas una semana después de que revelara en otra entrevista la discriminación que sufrió por parte de sus seres queridos al confesar que era homosexual.

“Mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de Sida, que Dios no me quería así”, añadió el actor entre lágrimas.

