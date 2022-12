Aleska Génesis revela que padece una enfermedad

En medio de su polémica con el empresario Miguel Mawad, la modelo venezolana Aleska Génesis compartió con sus seguidores que actualmente se encuentra viviendo las consecuencias que ha arrastrado en los últimos meses.

FOTO:CORTESÍA

A través de su cuenta de Instagram, la criolla publicó un carrusel de imágenes con las que reveló que sufre de la enfermedad de Alopecia, pérdida anormal del cabello.

Asimismo, en el post Aleska Génesis mostró la zona afectada en su cabeza, en el que se le puede apreciar dos grandes espacios sin mechones de melena.

“Esta soy yo actualmente, mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no lo ha tenido nada de compasión conmigo”, comentó la expareja de Nicky Jam.

Igualmente, en la publicación de la red social de la camarita, la criolla demostró que se encuentra en tratamiento para atacar la Alopecia.

Inmediatamente, varios de sus fans levantaron una ola de comentarios de apoyo por el momento difícil que vive la criolla recientemente.

“Estamos contigo, vamos a reportar la cuenta de Miguel Mawad”, “No tengas vergüenza de mostrar la verdad”, “Mami me pasó lo mismo, eso es estrés y presión, pero vas a ver que toda mejora; Dios te bendiga”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

