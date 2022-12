Descontrol del dólar pone en peligro la cena navideña

La escalada del dólar no oficial en el país ha marchado sin pausa durante los primeros días del mes de diciembre, perjudicando así el bolsillo de los venezolanos, ya que el alza generalizada de los precios ha impactado especialmente los rubros de la canasta básica.

Amas de casa aseguran que las tiendas tienen sus precios en dólares

A pesar de que el Gobierno nacional ha anunciado medidas para mejorar la economía, las amas de casa aragüeñas aseguran que en tan sólo dos semanas el costo de algunos productos necesarios para preparar el tradicional plato navideño se ha duplicado, poniendo en peligro las fiestas decembrinas.

Al respecto, Ana Ríos, quien se encontraba haciendo sus compras en el centro de Maracay, afirmó que los productos en estas navidades están cada día más incomprables, pues el ingreso actual en un hogar venezolano no abarca para adquirir los alimentos necesarios.

“Cada día todo está más caro. Salí en busca de una mayonesa y me quedé loca con los precios, la pequeña la he visto en 30,00 bolívares, mientras que la grande ya ronda los 65,00 Bs., imagínate y uno lo que gana es 130,00 no se compra nada”, condenó.

Del mismo modo, señaló que el descontrol de la divisa ha perjudicado a todos los sectores por igual, tanto al pueblo como a los pequeños y grandes comerciantes.

“A ellos – los comerciantes- les afecta porque tienen que estar subiendo el valor del producto a cada rato y a nosotros nos atropella el bolsillo porque de verdad no nos alcanza, creo que muy pocas familias podrán cenar decentemente en estas navidades”, aseveró.

Por su parte, Yvis López resaltó que a pesar del desbarajuste del dólar, algunos ingredientes para preparar las hallacas han mantenido su precio, por lo que haciendo un esfuerzo se pueden adquirir para no dejar pasar por alto la tradición.

“Desde mi expectativa pienso que se puede celebrar así sea humildemente. He escuchado que el Gobierno ha implementado algunas medidas, pero hasta el momento en la calle todo sigue igual de caro”, apuntó.

A su vez, instó a la ciudadanía a no “achicopalarse” en estas fechas, pues no se debe renegar de las cosas de Dios, ya que es parte de nuestro vivir.

“La gente vive pendiente del dólar y se quejan cuando sube, pero uno viene al centro y las tiendas full, mi pregunta es, de dónde sacan la plata. En estas navidades celebra quien puede, quien no, que lo haga hasta donde le alcance la cobija”, cuestionó.

Finalmente, espera que durante estos días de fiestas haya más presencia de los organismos competentes encargados del control de precios, de manera que las personas puedan adquirir los rubros necesarios para el 24 y 31.

