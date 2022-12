Activistas de la comunidad LGBTIQ de Venezuela denunciaron este miércoles un retraso en la presentación de un protocolo administrativo por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) con el que las personas transgénero, no binarias e intersexuales podrán cambiar su nombre.

Personas caminan junto a una pancarta puesta por activistas LGBTIQ durante una manifestación frente a la Asamblea Nacional de Venezuela. 07/12/2022. EFE/ Rayner Peña R

“Hemos estado burlados y no se nos responden los teléfonos, porque para ellos no son importantes las vidas de nuestra población”, declaró a EFE el activista Koddy Campos a las afueras del Parlamento, en Caracas, tras explicar que los diputados se habían comprometido a presentar hoy el protocolo para el cambio de nombre, un derecho consagrado en la ley desde 2009 pero que no se cumple.

Agregó que la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela; el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral del Legislativo, Pedro Infante, y la presidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, Asia Villegas, se habían comprometido a “cambiarle el nombre a las personas trans, no binarias e intersexuales”.

“Estaremos acá hasta que los diputados muestren la cara y den respuesta a la población LGBTI de los compromisos que ellos mismos asumieron en mesas de trabajo. Ya no queremos sentarnos en las mesas, queremos que salgan y den declaraciones al pueblo venezolano”, apostilló.

Activistas LGBTIQ de Venezuela reclaman su derecho

El pasado 7 de diciembre varios activistas LGBTIQ entregaron a los diputados una lista con los datos de las primeras 15 personas transgénero, además de intersexuales y no binarias que desean cambiar su nombre, un proceso que esperan se concrete este año, luego de numerosas protestas.

A finales de noviembre cuatro activistas se encadenaron a las afueras de la Defensoría del Pueblo para pedir avances a favor de la comunidad LGBTIQ, una protesta que se levantó nueve días después cuando, según los manifestantes, los legisladores se comprometieron a atender sus reclamos.

EFE