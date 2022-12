Messi jugará con “orgullo” ante Croacia

Solo restan horas para que Argentina se mida ante Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste ya ha estado en diversas ediciones en este punto, ahora con la confianza y el «orgullo» de Messi, los argentinos sienten que este es el año.

FOTO:CORTESÍA

Argentina tiene 32 años sin levantar la Copa del Mundo, para este año el grupo dirigido por Lionel Scaloni quiere ponerle fin a tantos años de sequía mundialista y ahora más con el retiro tan cercano de su máxima estrella: Messi.

El entrenador, ofreció declaraciones este lunes antes de que ambos equipos se crucen y le confesó a la prensa las ganas que tiene el jugador del PSG en convertirse campeón del mundo.

«Lo conozco y siempre fue así. No es mérito del cuerpo técnico, es mérito suyo. Tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio», expresó el técnico, con naturalidad.

Que el extremo derecho se uniforme con la selección «es lo mejor que les pueda pasar», esta no es solo la opinión de Nicolás Tagliafico, sino también de miles de hinchas.

«Vamos a disfrutarlo todavía, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al fútbol. En caso de que a él le vaya bien nos va a ir bien a todos. Queda mucho camino todavía, queda un partido muy difícil mañana y centramos todas nuestras fuerzas en eso», enfocó.

«La ilusión es de todos los argentinos. Eso es evidente. Este equipo juega por y para ellos, para los familiares, para la gente y estamos tremendamente agradecidos del hincha argentino que hizo un esfuerzo bárbaro, porque todos sabemos lo que cuesta venir acá, y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá qué pasará en estos partidos», enfatizó.

La albiceleste llegó a Qatar con la idea de titularse, sin embargo, han mantenido el objetivo de disfrutar cada partido y no apurarse en llegar al final. Para este lunes, los jugadores y cuerpo técnico sienten que esta mentalidad ha rendido resultados positivos.

«Nunca fue jugar los siete partidos. Es ir partido a partido y no pensar más allá», advirtió el seleccionador.

«No podemos pensar en lo que se puede lograr sin haberlo logrado. Lo más importante es el partido de mañana. No le doy tantas vueltas a decir que es un Mundial, qué pasa si ganamos o no ganamos. Todo esto te quita energía y no ayuda», concluyó.

