Habitantes preocupados por socavamiento de calles en Los Samanes I

Habitantes de la urbanización Los Samanes I del municipio Girardot del estado Aragua, denunciaron que desde hace un año se han registrado una serie de socavamientos en las calles, lo que ha causado gran preocupación, ya que al parecer en la comunidad no han tenido ningún problema de averías de tuberías.

El socavamiento más grande se encuentra en la calle 9

Informaron que en el sector ya se han abierto varios huecos, sin embargo no han recibido atención por parte de las autoridades competentes, por lo que desconocen en si qué origina estos huecos y además temen que continúe ocurriendo.

Uno de los más afectados es Jorge Mendoza, quien comentó que desde hace un poco más de un año no puede sacar el vehículo de su garaje, su vivienda se encuentra ubicada específicamente en la calle 9, “el hueco se abrió en todo el frente de la casa, varios vecinos han venido y echado escombros, pero imagínese nosotros sin poder mover nuestro propio carro”.

Jorge Mendoza

Asimismo, destacó que en su vivienda no tienen problemas con las aguas residuales, ni ningún bote de aguas blancas, además si se observa bien en el hueco no se ve ninguna tubería rota, no entendemos qué ocurre, pero necesitamos que arreglen esto rápido”.

Mendoza detalló que cuando llueve la situación empeora, ya que el enorme hueco se llena de agua, “como no tiene ningún tipo de desagüe todo cae aquí, tenemos miedo que ocurra una tragedia, que con el paso de los días se haga mucho más grande y ya allí empiece a afectar la vivienda, desde agosto del 2022 tenemos este problema”.

En la calle 8 también hay otro enorme hueco

Mientras que Laidi Reyes indicó que en la calle 8 también se abrió otro hueco, “no sabemos en sí qué está pasando, primero fue en una calle y ahora en esta que ya tiene unos cinco meses, primero se hizo un hueco pequeño y de la noche a la mañana se derrumbó todo”.

Laidi Reyes

Por último, Reyes manifestó que desconocen qué ocurre en la zona, “no se ve agua ni tuberías rotas, a esto le faltan días para que caiga por completo y el hueco se haga más grande, en la calle principal también se hizo otro hueco, pero lo repararon rápido, tengo años viviendo aquí y es la primera vez que veo que ocurre algo así”.

