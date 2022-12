Jóvenes participaron en el casting Chica elsiglo

Una vez más las puertas del Edificio Azul se abrieron para recibir a un grupo de jóvenes aragüeñas, quienes llenas de esperanza y emoción participaron en el casting para ser la próxima figura femenina que representará al Matutino de los Valles de Aragua en los mejores eventos de la región aragüeña.

El casting contó con un gran jurado calificador



Y es que confiando en el talento aragüeño, todos los años el diario elsiglo realiza este tipo de casting, donde miles de jovencitas derrochan su inteligencia, por lo que en esta oportunidad se llevó a cabo una alianza perfecta con la agencia de modelaje de Gisselle Reyes con sede en Maracay, municipio Girardot, donde sus representantes Angie Calanche y Lilibet Díaz, organizaron a todas las jóvenes talentos de esta organización, quienes participaron en el casting con la esperanza de ser la próxima “Chica elsiglo”.



Es importante mencionar que dicho evento, se realizó en dos ediciones, donde se contó con la participación de un gran jurado calificador integrado por Joseph González, presentador de noticias; María Clara González, locutora; Raquel Perdomo, reina de belleza y quien formó parte de la familia de elsiglo, así como también de Abraham Escorihuela, licenciado en comunicación social.

Yoriángel Rodríguez



Todo el jurado calificador de este casting son grandes talentos aragüeños, que con su experiencia orientaron a las jóvenes participantes, para así lograr una excelente participación y en los próximos días se dará a conocer quien es la afortunada ganadora.



En este sentido, Joseph González manifestó que para él fue un orgullo formar parte de este nuevo casting, “una gran oportunidad para estas chicas soñadoras, hoy nos reúne la comunicación, jóvenes que esperan darlo todo en este mismo lugar donde estamos nosotros, para ser esa próxima chica siglotv”.



González señaló que el jurado calificador se enfocó en evaluar, más allá del físico, sino la versatilidad, conocimiento y disposición a escuchar y aprender, “en los medios de comunicación es importante una mujer que se deje guiar, y más por quienes integran una marca tan prestigiosa en este campo, como lo es el diario elsiglo y todos los medios que integran Capriles Media Group”.

Franyelis Reverol



De igual forma, Joseph González recalcó que para ser parte del mundo audiovisual las chicas deben de tener muchas cualidades, “entre ellas resalta la fuerza, muy pocas personas son capaces de pararse delante de un jurado calificador, además de la disposición, ya que son chicas dispuestas a darlo todo”.



Por su parte, María Clara González manifestó su agradecimiento por ser parte del jurado de este casting, “hablar de elsiglo es hablar de cultura, lo más importante es que vengan chicas que amen y estén apasionadas por lo que hagan, más allá de los nervios, que es normal que se sienta, deben tener actitud y que estén dispuestas a afrontar este reto y muchos más”.



Asimismo, María Clara González indicó que el factor crucial para participar en el casting fue tener seguridad en sí misma, “deben ser espontáneas, pueden venir muchas chicas preparadas, pero apostar a su esencia es el mayor factor diferencial, por eso deben disfrutar este momento al máximo”.

Shanol López



De igual forma, Raquel Perdomo, quien también fue modelo de Toros de Aragua, manifestó que elsiglo es parte de su casa, ya que desde sus inicios recibió el apoyo de elsiglo, “le tengo tanto que agradecer, sobre todo a este equipo maravilloso encabezado por el licenciado Tulio Capriles”.



Perdomo destacó que desde su experiencia, es importante ser integral y experimentar nuevas facetas, “deben reinventarse, no quedarse estancada, a mí me pasó y yo decidí formarme, los límites están en nuestras mentes, por eso les indico que estén dispuestas a todo y no tengan miedo”.

Verónica García



Recalcó que el estado Aragua cuenta con mucho talento, por lo que es positivo que una empresa tan prestigiosa como elsiglo les brinde esta oportunidad, “si uno no se cree lo que está haciendo, nadie te lo va a creer, por eso es que yo les aconsejo a todas las chicas que se disfruten el momento, demuestren de qué están hechas, siempre en confianza y para representar a elsiglo deben ser auténticas”.

OPORTUNIDAD ÚNICA



Y es que un gran grupo de chicas asistió al Edificio Azul a formar parte de este casting, destacando que esta es una oportunidad única que les brinda el diario elsiglo para crecer como profesionales y aprender de esta gran escuela en la comunicación, la cual está próxima a cumplir 50 años de fundación.

Valentina Segovia



Al respecto, Yoriángel Rodríguez manifestó que se sintió un poco nerviosa al momento de participar, ya que es la primera vez que participa en un casting para ser conductora de televisión, “en estos momentos siento que soy una esponja, debo absorber todas las cosas buenas, para así poder ir mejorando cada día”.



De igual forma, Franyelis Reverol mencionó que es la segunda vez que participa en un casting de elsiglo, “me siento muy bien y en confianza, así como en la primera vez, en esta oportunidad he trabajado y mejorado, vengo más preparada, todo lo que sea bueno para aprender hay que aceptarlo y mejorar día a día”.

Saraí Hernández



Mientras, Shanol López destacó que este es un nuevo reto que asume en su vida, “me sentí muy cómoda, a pesar de que siempre hay nervios, el jurado calificador es súper motivacional y la energía que se siente en elsiglo es grandiosa, tengo grandes sueños y creo que cada oportunidad cuenta, es importante atrevernos y seguir adelante construyendo metas”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo