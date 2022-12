Tras el anuncio realizado por el Ejecutivo Nacional, de crear sanciones a comerciantes que no respeten el valor de la divisa colocado por el Banco Central de Venezuela (BCV), muchos fueron los habitantes del eje Este del estado Aragua, quienes tuvieron opiniones encontradas con respecto a la ejecución de tal acción.

Y es que para nadie es un secreto que este sábado 10 de diciembre, el presidente de la República Nicolás Maduro, informó sobre los correctivos que tomará para hacer frente a la depreciación del bolívar, que la última semana se devaluó un 17% con respecto al dólar, lo que causó que muchos ciudadanos avalaran la medida, mientras que otros la pusieron en duda, ya que es una tarea que debe ser tomada en cuenta con varios factores.

Con respecto al tema, el señor Omar Flores mencionó estar de acuerdo hasta cierto punto con lo que se plantea de las sanciones, sin embargo a la par de la misma deben hacerse otros correctivos, uno es la detención de los precios y el otro el anclaje de un sueldo establecido de los trabajadores.

“Estamos en medio de un hecatombe económico, donde estamos quedando inmersos los venezolanos. Esta es una medida que debería ser no represiva, pero eso se debe a que está siendo tomada a destiempo, hace mucho tiempo se estaban viendo incrementos de las divisas y las acciones que tomaron no fueron del todo efectivas, lo que trajo como consecuencia lo que hoy estamos viviendo y la necesidad del Gobierno de tratar de detener este fenómeno, que va a dejar a muchos sin la alegría de la tradición navideña. Ser un policía ahorita al estar pendiente es necesario, pero también, una medida donde hay un control fiscal y donde no hay un lineamiento nacional, ni regional, van a seguir las autoridades por debajo del Ejecutivo tomando medidas y a veces es más peligroso que sentarse con el sector productivo y definir dos cosas fundamentales, la tasa oficial de un dólar que no manejan y el justo precio del trabajo”, dijo Flores.

El señor Argenis Armas agregó: “Me parece que es algo aceptable, después de ver como nuevamente nos desangran los bolsillos, aunque pienso que es una guerra avisada, para la cual debieron estar más pendiente. Ahora bien, si acepto las sanciones como forma de crear conciencia, pero no confío como ciudadano en que pueda funcionar, porque no hay seriedad en el asunto, un ejemplo claro, es que colocaron una lista de precios regulados y hasta ahora no la he visto en ningún establecimiento, entonces seguimos jugando con el pueblo, dando falsas esperanzas. Ellos tienen que ponerse la mano en el corazón y ofrecer lo que realmente necesitamos, además de utilizar un dólar con un precio establecido, una detención de precios, pero con un salario que nos de la base. Porque nada hace uno con que se guíen por el dólar del BCV y detengan los precios, cuando la harina va a costar 20.00 bolívares y nosotros ganamos 10 de sueldo mínimo”.

De la misma forma, Yovani Humbría dijo: “Uno puede estar de acuerdo en que le pongan los correctivos, pero todo es tan superficial, que uno no sabe si creer, porque hablan de sanciones, pero cuáles son, cuando de verdad lo van a hacer no informan completo, lo que hacen es decirle al ciudadano lo que quieren escuchar, pero al final no hacen nada. No obstante, uno no pierde la esperanza de que ayuden, de que funcione, pero no es algo que nos han demostrado, tenemos un sueldo que no alcanza para nada, entonces, crea acciones que no dejen a las otras atrás, porque no están ayudando. Por ahí vi la lista de precios que nadie la ejecuta y sacando la cuenta lo que gano como trabajador no me da la base”.

Por su parte, Ignais Rivas, trabajadora de un pequeño comercio puntualizó: “Yo apoyo lo de sancionar a los comercios, distribuidores, empresas y todos los que hagan transacciones con dólar paralelo, pero que de verdad sea cierto, porque esta última semana lo que hemos registrado es pérdidas, los proveedores supuestamente se guían por el precio de la divisa del BCV, pero suben el costo en bolívares y en conversión da lo mismo que si adquiriéramos todo al paralelo. Deben hacer un estudio verdadero, porque los pequeños comerciantes nos estamos hundiendo a consecuencia de la falta de seriedad de los entes competentes”.

En resumidas cuentas, habitantes y comerciantes de esta parte de la región aragüeña esperan que las medidas tomadas sean verídicas, pues así se controlaría un poco la economía nacional. Al mismo tiempo, invitaron a los entes a analizar bien los panoramas, para que así las acciones tengan un propósito beneficioso para la ciudadanía y no sean pañitos de agua tibia.

DANIEL MELLADO | elsiglo