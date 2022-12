Andrés Caleca: La mitad de los venezolanos no está habilitado para votar en las presidenciales

Con el fin de impulsar el voto como defensa del cambio político en el país, siendo este el principal mecanismo de participación ciudadana, el expresidente del Poder Electoral, Andrés Caleca, estuvo de visita en el estado Aragua llevando su mensaje, asegurando que más allá de una candidatura presidencial, busca interés de los movimientos políticos y sociales en las regiones para brindarles los aspectos necesarios rumbo a las elecciones de 2024.

Andrés Caleca, expresidente del Poder Electoral

En tal sentido, Caleca aclaró que los actos a los que asiste con su gira nacional no son masivos, cómo los que acostumbran a realizar algunos dirigentes políticos, sino que su discurso va dirigido a quienes se encargan de la movilización electoral y trabajos sociales dentro de las comunidades, para que estos sean agentes multiplicadores del mensaje de manera directa con el resto de la ciudadanía.

“En el caso de Aragua, fui invitado por la Plataforma Unitaria Democrática de La Victoria, municipio Ribas, dónde sostuvimos una excelente reunión con todos los partidos de la oposición venezolana y organizaciones sindicales, comunales y vecinales. Estuvimos con la coordinadora regional de esta plataforma y sus secretarios que la integran, además, tuvimos una reunión productiva con la coordinadora de los sindicatos de estado Aragua”, informó.

Asimismo, destacó durante su visita al edificio azul de elsiglo que con dicha gira busca enfocar la atención de los dirigentes, regionales, municipales y parroquiales sobre el tema electoral en Venezuela, preparando desde ya la maquinaria rumbo a las presidenciales de 2024, “tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, es imprescindible que acudamos a ella y la analicemos como una oportunidad para cambiar la situación del país”.

Acotó que Venezuela atraviesa por una crisis en todos los aspectos desde hace 23 años y ya es hora de una cambio de gobierno para poder salir de esta situación, “tenemos oportunidad de salir de este gobierno y de la crisis que atravesamos si entendemos que nuestro poder es el voto”, afirmó.

FALLA EN EL REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE

En ese mismo orden de ideas, Caleca denunció que de adelantarse unas elecciones, seguiría pasando la misma falla de hace años, pues en la actualidad el país solo cuenta con 23 oficinas de registro electoral permanente por lo que se hace difícil captar nuevos electores y actualizar datos de los votantes.

“En el caso del estado Aragua solo se encuentran una en Maracay. Cualquier muchacho de San Sebastián de los Reyes o de La Victoria para inscribirse en el CNE tiene que acercarse a Maracay y eso no va a ocurrir, no solo son 3 millones de nuevos votantes que no podrían votar sin las elecciones fueran esta semana, sino también más de 2 millones de personas que se han mudado a otros estados y no han podido actualizar sus datos”, condenó.

Aseveró que el gobierno tiene, a su parecer, el sistema electoral a la mitad, pues el padrón electoral en el país es de 21 millones de personas, de los cuales más de 4 millones están en el exterior, 2 millones de encuentran sin actualizar sus datos y más de 3 millones de nuevos votantes que no han podido inscribirse por falta de jornadas.

“La mitad de los venezolanos no está habilitado para votar en las elecciones presidenciales de 2024. Las primarias son muy importantes, elegiremos un candidato pero no habrá quien vote por el”, apuntó.

Enfatizó que todos los venezolanos deben presionar al CNE para que habilite en registro electoral permanente para dar paso a los venideros comicios.

PROCESO DE PRIMARIAS

Sobre el proceso de primarias que prepara la oposición para el próximo 2023, el expresidente del Poder Electoral señaló que deben ser utilizadas cómo un mecanismo para elegir un candidato que se enfrente con el chavismo en las presidenciales.

“Ojalá todos los venezolanos se animen a votar en el proceso de primarias que prepara la oposición. El país necesita una alianza nacional con los partidos y más allá de los partidos para enfrentar ese reto que nos depara el 2024”, resaltó.

Por último, instó a todos los candidatos y partidos políticos a comprometerse a participar y respetar los resultados para así llegar unidos al 2024 con la misma y única intención de acabar con un gobierno que lleva 23 años hundiendo al país en hambre y miseria.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA