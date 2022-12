Maracayeros temen que no haya gasolina para Navidad

Luego de una semana de colas interminables, este sábado las bombas de gasolina empezaron a surtir el combustible con mayor fluidez, sin embargo, los conductores temen que vuelva a escasear en los próximos días y se les dificulte movilizarse para esta navidad.

Gasolineras funcionaron con fluidez este sábado



Además de esto, el nuevo conflicto que enfrentan los ciudadanos es el precio del dólar, ya que para surtir 20 litros de gasolina en una bomba dolarizada, cuesta 136 bolívares, sobrepasando el equivalente a un salario mínimo.



Muchos salieron este sábado sin ninguna certeza de que pudiesen llenar sus tanques, como es el caso de Yover Arévalo. “Vine a ver qué posibilidades había de echar gasolina y para mi sorpresa hoy hemos visto mayor fluidez, los carros están avanzando, aunque las colas son interminables”, aseguró.

Yover Arévalo



Asimismo, afirmó que tiene una semana sin equipar su vehículo debido a la escasez de combustible durante toda la semana, razón por la cual teme que ocurra lo mismo en las próximas semanas.



En este orden de ideas, Francisco Perera, quien salió desde tempranas horas de la mañana para hacer la cola en una estación de servicio de la ciudad, asegura que está tratando de no utilizar mucho su carro para que el combustible le pueda durar hasta seis días, acciones que muchos han tomado debido a la incertidumbre que genera el no saber cuándo podrán llenar sus tanques nuevamente.

Francisco Perera



“Tenemos una semana esperando gasolina, yo hice la cola dos veces sin éxito y mi vecino tampoco pudo, sin embargo, esta vez está fluyendo, estamos confiados de que esta vez sí lo lograremos”, relató Perera.

Crisis de la gasolina golpea la economía del maracayero Continúan las colas por la gasolina



Por su parte, Miguel Moreno explicó que se abstuvo de salir en busca de combustible esta semana para no enfrentarse a las largas colas, sin embargo, su vehículo llegó al límite de sus posibilidades, por lo cual se vio presionado a salir.

Miguel Moreno



“Desde el martes no llenaba el tanque, veía las colas en todos lados y no me atrevía a meterme en ninguna, traté de esperar a que se solucionara un poco el problema, pero lamentablemente no ha sucedido todavía, hoy salí y en todas las bombas hay cola, no quiero pensar cómo se pondrá esto después”, precisó Moreno.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo