Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su noviazgo

El ahora exfutbolista Gerard Piqué podría pasar un mal momento en su relación con Clara Chía Martí, según algunos medios españoles su noviazgo llegaría a su final.

Gerard Piqué y Clara Chía



La polémica relación entre la joven de 23 años y el catalán terminaría presuntamente por varias razones, entre ellas la relación del exfutbolista del FC Barcelona con Shakira por la custodia de sus hijos.



Recientemente la pareja asistió a Copa Davis, un evento deportivo organizado por Kosmos la empresa de Piqué, y lo que llamó la atención de los asistentes fue que durante el torneo de tenis Clara Chía besó a Gerard y aparentemente él se limpia la boca de inmediato. Este momento que no pasó desapercibido y el video del presunto acto de desprecio del español hacia su novia circula en las redes sociales.

Debido a lo ocurrido es que la prensa española cree que estarían por terminar su romance, no obstante, otro de los motivos que podría haber provocado la ruptura entre ellos es que Piqué pensaría en comprar una casa en Miami, Florida, para no alejarse de sus hijos Milan y Sasha, una decisión con la que Clara no estaría de acuerdo.

Otra muestra por la cual la prensa señala que el amorío entre el ex de Shakira y la joven de 23 años llegó a su final es porque la semana pasada ambos estuvieron en un restaurante de comida japonesa en la ciudad de Barcelona y al salir tenían una actitud distante.



Además, que desde que se conoció públicamente su relación se dice que la modelo no soportó el acoso de los paparazzi y las supuestas burlas de sus compañeros de trabajo.



Hasta el momento, ni Gerard ni Clara Chía Martí han confirmado o desmentido su ruptura, a pesar de los fuertes rumores.

