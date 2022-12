Colapso en tubería de aguas servidas está socavando la Av. Bermúdez

Desde hace más de cuatro años, las aguas residuales se desbordan en la Av. Bermúdez a la altura del sector Campo Alegre, afectando directamente a los vecinos del lugar, quienes ya tienen sus casas inundadas de cloacas, además de esto, la preocupación crece ante la posibilidad de que esta arteria vial termine de hundirse.

Se rebosan las aguas residuales en la Av. Bermúdez



Francisco Solórzano, concejal del municipio Girardot, aseguró que la situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades a los entes competentes se han hecho de la vista gorda ante esta problemática que afecta la calidad de vida de los ciudadanos.



“Por esta avenida pasan el alcalde, la gobernadora y otros funcionarios y no le prestan atención a esta realidad, por eso pedimos oportuna respuesta de los organismos, así como lo establece la Constitución, no pueden esperar a que pase lo mismo que las avenidas Aragua y Fuerzas Aéreas”, afirmó Solórzano.

Francisco Solórzano, concejal del municipio Girardot



Asimismo, el concejal anunció que tras haber agotado los recursos, los habitantes de la comunidad se están organizando para acudir a la fiscalía ambiental.



Por su parte, Raquel Palma, miembro del consejo comunal de la poligonal barrio Bolívar Sur, explicó que los vecinos se vieron en la obligación de destapar la tanquilla porque las aguas servidas estaban entrando hasta el patio sus viviendas. “Uno de mis vecinos tiene más de 80 años, y ha tenido que meter sus manos dentro de la porquería para poder sacar el agua de las cloacas de su casa”, expresó.

CONTAMINACIÓN



Del mismo modo, Palma explicó que ya se realizó la denuncia a través de la VenApp y aunque ya han recibido llamadas por esta vía, nadie se ha dirigido al lugar para dar solución. “Yo en un principio creí en ellos, pero dadas las circunstancias, a mi me da vergüenza con mis propios vecinos que vienen a pedirme una respuesta y no tengo nada que decirles”, comentó.

Raquel Palma, miembro del consejo comunal



“Ni siquiera he podido resolver el problema de mi casa, que tengo las aguas de las cloacas en el frente, mi casa se está hundiendo, no puedo arreglar, ni pintar porque la tierra se está socavando dentro y fuera de mi vivienda y en cualquier momento esto se va a terminar de hundir, no esperemos a que ocurra una tragedia”, añadió la representante del Poder Popular.



Personas de la comunidad exigen que los organismos den la cara, así sea para decir mentiras, pero que ya no pueden vivir en zozobra puesto que ya van para cinco navidades en las que su celebración se ve frustrada por las aguas putrefactas.



En este sentido, Solita Rodríguez, una de las vecinas del sector vive angustiada porque las aguas servidas se quedan estancadas en el patio de su casa, lo que perjudica a su hermano con una delicada condición de salud, el cual debe hacerse terapias respiratorias en medio todo el excremento que invade su hogar.

Solita Rodríguez



“Ni la Gobernadora, ni el Alcalde han puesto interés en esta situación, ahí se va abrir un hueco como en las otras avenidas y hasta que no pase una desgracia no van a venir, ahora iremos al Ministerio de Ecosocialismo, ya que nadie se ocupa de esto, ya que los políticos después que ganan se olvidan del pueblo”, recalcó Rodríguez.



En otro orden de ideas, comentó que una persona de la comunidad pagó un trabajo de 400$ para solucionar su problema, sin embargo los que no cuentan con ese dinero siguen esperando respuesta. “Pero cuando necesitan el voto, ahí si vienen a buscarnos y eso está mal hecho, porque nosotros somos comunidad, somos pueblo”, insistió la vecina.



José Pérez, un anciano de 85 años, relató su día a día viviendo entre la contaminación, el cual desea que sus suplicas sean escuchadas. “Hace 15 días como ya se está yendo el invierno abrí la tubería y el agua en vez de salir, se metió y a mi edad tuve que sacar toda esa agua, tuve que llenarme de esa porquería; en un país tan rico como el nuestro, es intolerable que tengamos que vivir así”, puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO-elsiglo