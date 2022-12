Luego de la publicación de la lista emitida por la Sundde para regular 40 productos de la canasta básica, la cual fue eliminada minutos más tarde este 7 de diciembre, el diputado Jesús Faría, de la Comisión de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional, anunció que el Gobierno retomará las políticas de control de precios sobre estos mismo artículos.

En este sentido, los comerciantes en el estado Aragua expresaron su inconformidad en cuanto a los precios que se les exige vender, cuando ellos adquieren esos productos por encima de ese costo, por lo cual advierten que no están dispuestos a trabajar a pérdida.

A pesar de la situación en la que se encuentran los vendedores, muchos se abstuvieron a dar declaraciones, sin embargo, una comerciante de origen asiático aprovechó el momento para exponer la crisis que afrontan en estos momentos.

La empresaria que no quiso revelar su nombre explicó que actualmente están recibiendo la harina de maíz precocida en 1,30$, razón por la cual, es imposible venderlo a 1,20$ como lo establecía la desaparecida lista emitida por la Sundde.

“La Sundde siempre viene, pero cuando salió la lista de precios desaparecieron, por lo menos, por aquí no pasaron, es más, nos enteramos de la lista por Internet y ahora hablan de un ajuste de precios, pero aquí no ha venido nadie”, expresó.

Por su parte, Peggy Chakkal, comerciante del casco central de Maracay, aseguró que la Sundde eliminó la lista por el alza del dólar al Banco Central de Venezuela (BCV) “porque saben que no les va a cuadrar”.

“Yo vendo la harina de maíz precocida a 17,50 para poder ganarle un bolívar, porque yo la compro en 16,20, es decir 1,28 dólares calculados a la tasa del BCV, monto que está por encima del que había establecido la famosa lista, así que la Sundde no nos puede exigir que la vendamos por debajo del precio al que nosotros la compramos”, explicó Chakkal.

Del mismo modo, la comerciante afirmó que si el Gobierno nacional continúa presionando a los comerciantes de esa manera, esto podría ocasionar escasez y desabastecimiento como en años anteriores, ya que los empresarios dejarían de adquirir estos artículos.

“Si me obligan a vender a esos precios, no podré comprar más esos productos porque yo no le voy a perder, de esto vive mi familia y les aseguro que todo el mundo va a empezar a guardar los alimentos porque nadie trabaja para perder, por eso creo que esa lista fue una locura desde un principio”, precisó la comerciante.

En otro orden de ideas, Chakkal hizo énfasis en las dificultades que está viviendo el pueblo venezolano a causa del dólar paralelo, puesto que todavía existen proveedores que no aceptan el cambio a la tasa del BCV y eso causa mayor inestabilidad en los precios que deba establecer el vendedor.

“El dólar paralelo nos está llevando a la quiebra, por lo tanto, todo el pueblo de Venezuela debe ponerse de acuerdo para comprar y vender al cambio del BCV, el dólar paralelo hay que eliminarlo, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a comprarle a ningún proveedor que me exija dólar paralelo”, enfatizó.

En otro orden de ideas, Zulymar Morillo, quien salió a realizar las compras necesarias para su hogar, afirmó sentirse preocupada ante la inestabilidad de los precios que cada día golpean la economía de las familias venezolanas y pide al Gobierno nacional que tome cartas en el asunto.

“Señor Presidente, póngase la mano en el corazón y ataque la enfermedad desde la raíz, porque si los proveedores vienen con esos precios exagerados, entonces es desde allí que tiene que evaluar la situación, esa es la recomendación que yo le hago como persona de la tercera edad”, expresó.

Asimismo, aseguró que el pueblo se siente consternado ante el aumento del dólar que establece una distancia muy grande entre los productos de la canasta básica y el venezolano que cobra un sueldo en bolívares. “Aún con el ajuste de precios que ellos proponen, nuestro sueldo no alcanza para comprar esos productos”, puntualizó Morillo.

