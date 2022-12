Brasil es el favorito en el duelo de cuartos de final de Catar 2022

El veterano defensa Dejan Lovren reconoció el favoritismo de Brasil en el duelo de cuartos de final de Catar 2022, pero afirmó que no es un inconveniente para la selección de Croacia, que a menudo juega ante rivales que en principio tienen esa condición.

Luka Modric y Dejan Lovren se la verán frente a los brasileños

Brasil favorito en cuartos de final



“Brasil es el favorito. Tiene dos equipos fuertes, de calidad individual, que pueden cambiar el ritmo de juego. No tenemos problema alguno con que sean favoritos. Respetamos a todos y así ha sido siempre”, indicó el futbolista croata.



El futbolista del Zenit San Petersburgo indicó que deben estar pendientes de todo: “Los once jugadores que jueguen tienen que estar concentrados. Son un rival muy peligroso, fantásticos individualmente pero nosotros tenemos también nuestras opciones y estamos listos para la pelea”.



Lovren, de 33 años, fijo en la zaga ‘vatreni’, no considera una falta de respeto las celebraciones de los brasileños. “Pueden hacer lo que quieran. No veo falta de respeto. Nacen y viven con la música, sé cómo son y no veo nada malo en eso, aunque todo tiene su límite”, indicó.

Revelaciones del Mundial



Dejan Lovren comparte centro de la zaga croata con Josko Gvardiol, una de las revelaciones del Mundial. Ambos han disputado los noventa minutos de todos los partidos.



“Ahora ejerzo de veterano. Cuando era niño seguí los pasos de los que eran mayores, observaba lo que hacían y aprendí. Eran, seguramente, más enérgicos que yo. Hablo mucho con Josko y procuro darle consejos positivos. Escucha y lo asimila y es mejor que yo cuando tenía veinte años. Tiene una calidad enorme. No es raro que todos los clubes importantes se interesen por él. Espero que dentro de quince años recuerde que un día le di un consejo”, apuntó.

También te puede interesar: Brasil manda ánimos a Pelé



Lovren está feliz con el papel que hasta ahora ha realizado Croacia. “Estoy contento con mi equipo y eso es lo primero. No miro las críticas. Soy mi mayor crítico. Nadie tiene que explicarme si estoy jugando bien o mal. Es importante que el equipo esté sano y feliz en ese momento”, indicó.



El central croata tuvo dudas de llegar a Qatar 2022. Tras el encuentro contra Rusia el pasado año estuvo lesionado. “Estaba frustrado. No pude evitarlo porque quería estar aquí dando todo. Logré superarlo, luche conmigo mismo. Fue difícil mentalmente, pero pensaba en volver de cualquier forma”, dijo Lovren, que llegó a tiempo al Mundial y está ahora en la puerta de las semifinales.

elsiglo