Ni “Pacheco” activa las ventas del café en Maracay

El famoso “negrito”, bebida predilecta de algunas personas, muy popular a primeras horas de la mañana, ya no se vende como antes, según afirmaron los comerciantes, quienes aseguran que el oficio ya no es rentable debido a que la poca ganancia que perciben la tienen que reinvertir para poder seguir trabajando.

Un “negrito” hoy día tiene un costo de 3,00 bolívares



Y es que cada día los productos necesarios para su elaboración se hacen más costosos por la inflación, mientras los vendedores se resignan y hacen “malabares” para seguir trabajando y llevar algo de sustento diario a sus hogares.



Al respecto, Elio Pérez, comerciante, comentó que muy poco se vende el café, pues las personas se cohíben de comprar el producto en la calle por el costo.

Elio Pérez



“Las ventas han bajado, a pesar de que ya llegó Pacheco, muy poco lo piden. Yo en lo particular no pierdo la fe de que las ventas mejoren, por ello, siempre me vengo a mi punto, algo se vende”, dijo.



Sobre el precio del “guayoyo”, Pérez informó que hoy día un vasito de café en la calle tiene un costo de 3,0 bolívares, ofreciéndolo en una sola presentación, ya que “la masa no está pa’ bollos”.

Vendedores se rebuscan con otra mercancía



“Sólo vendo cafecito negro, el con leche es imposible venderlo, ya que los ingredientes están por las nubes y si hablamos del precio de los vasos, cada día más caros”, apuntó.



Por su parte, Glebis Vásquez acotó que el desbarajuste del dólar ha provocado la inestabilidad del precio en algunos productos, por lo que los ingredientes necesarios para la preparación cada día se hacen más difíciles de adquirir.

Glebis Vásquez



“Una papeleta de café de 100 mg. sale en 20,00 bolívares y el azúcar ya supera los 15 bolívares. Hay días que de verdad se hace imposible comprarlo porque la ganancia no da, lo que se hace es estirar un poco la mercancía para que alcance para más días, del resto he optado por vender otros productos para no perder el tiempo”, lamentó.



Aunque ahora se suma la incertidumbre de la lista de precios controlados, que previsiblemente incluya el café, los vendedores esperan que con la llegada de la temporada decembrina las ventas se activen para así tener un mejor ingreso y puedan al menos percibir algo del movimiento navideño que se respira en las calles de Maracay.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo