La gasolina vuelve a escasear en Aragua

Maracayeros, e incluso residentes del estado Carabobo, pernoctaron desde tempranas horas de este miércoles para surtir combustible en las estaciones de servicio, ya que la gasolina comenzó a escasear desde principio de esta semana en toda la entidad aragüeña.

Las colas eran kilométricas



Esta situación se une al resurgir del fantasma de la hiperinflación que está volviendo hacer estragos al patrimonio económico de los venezolanos, ante la tendencia alcista del dólar que parece no tener frenos.



En este contexto, Jesús Pineda afirmó que son muchas las gasolineras que estaban full de vehículos en todo el municipio, y comentó que en las bombas donde no había ningún carro era simplemente porque no contaban con el combustible.

Jesús Pineda



“En otras partes estaban full las colas. La que está al frente de la plaza Bolívar de Maracay está bastante cogestionada e igual por la Ramón Narváez”, precisó el ciudadano.



Pineda estuvo a eso de la 9:00 am esperando para surtir su carro en una de las estaciones de servicio que está en la avenida Bolívar de Maracay por el barrio La Coromoto, ya que duró por varias horas cuando estaban despachando.



“Hoy está más corta, pero no tanto. En San Vicente no tienen aún”, acotó.



Por su parte, Luis Felipe Daza, quien esperaba surtir combustible en la estación de servicio que queda en la avenida Universidad del municipio Mario Briceño Iragorry, comentó que llegó a tiempo para hacer la cola; “llegué a las 8:15 am, pero está súper difícil la situación con la gasolina en estos momentos”, relató.

Luis Felipe Daza



Felipe Daza tenía desde la madrugada buscando donde equipar su vehículo, que generalmente lo llena dos veces a la semana.

“También el dólar está haciendo efecto, a mí y a todo el mundo. Fíjate que solamente tengo 10 dólares para surtir nada más 20 litros”, aclaró el ciudadano.

CARABOBEÑOS EN BÚSQUEDA DE GASOLINA



Y es que la escasez del combustible se está viviendo también en el estado Carabobo, en donde habitantes de esa entidad llegan a la capital de Aragua para equipar sus carros y así realizar sus actividades diarias.



“Yo vengo de Carabobo e igualmente muchas colas en las estaciones de servicio”, expresó Pedro Moyetone, quien viene de la entidad vecina y busca surtir su vehículo.

Son pocas las que trabajaron en Maracay



El carabobeño dijo también que estaba desde tempranas horas de la mañana buscando equipar su carro, pero ninguna de las estaciones de servicio estaba equipando.



“El martes hice cola por Valencia, duré como 45 minutos, pero me retiré de la estación”, expresó, aclarando que la situación también es crítica en Aragua.



Por último, Jesús Javier Daza fue para las estaciones de servicio de Guacara durante este miércoles, pero no tuvo suerte y viajó hasta Maracay para poder equipar. “Estuve desde las 3:00 de la mañana en la bomba del Prado y salí a las 7:00 am porque no logré echar gasolina porque se acabó”, comentó.

Algunos vienen del estado Carabobo para surtir combustible



Daza reiteró que la escasez de combustible está horrible en Carabobo, y desconoce si las autoridades se han pronunciado sobre tal escasez.

“En realidad no sé nada de lo que está pasando porque no hay gasolina”, sentenció el carabobeño.

LINO HIDALGO | elsiglo