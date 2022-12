En el idioma español hay un amplio repertorio de refranes que muchas personas utilizan a diario como, por ejemplo; «A quien madruga Dios le ayuda». Está expresión refleja la importancia de levantarse temprano a realizar las actividades cotidianas de la gente, tanto en el ámbito personal como profesional.

A ciencia cierta no se conoce cuál pueda ser su origen, aunque algunos expertos han comprobado que viene del libro «El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», la expresión no aparece exactamente igual, pero refleja la misma idea. «El que no madruga con el sol no goza del día». La frase se lee en el segundo capítulo del libro.

Existen algunas variables de esta expresión

«A quien madruga, Dios le ayuda si se levanta con buen fin»

«A quien madruga Dios le ayuda, si se levanta con buen pie»

«Más hace el que Dios ayuda que el que madruga»



Ventajas de levantarse temprano

Según explican en Ok Diario levantarse temprano y aprovechar la mayor parte de la mañana tiene ventajas muy interesantes:

*Ritmo circadiano: el ritmo circadiano, que forma parte del reloj biológico del organismo, hace que el nivel de energía decaiga a partir de las 18:00 horas.

*Planificación: las primeras horas de la mañana son las mejores para abordar las responsabilidades del día de forma eficiente y ordenada.

*Productividad: durante las primeras horas de la mañana es más difícil distraerse porque hay menos actividad humana.

