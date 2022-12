El productor y juez de America’s Got Talent (NBC) Simon Cowell, famoso por llevar la carrera de talentos como Fifth Harmony o One Direction, ha confesado públicamente del abuso de rellenos estéticos en la piel y el pasado agosto decidió ponerle remedio.

FOTO:CORTESÍA

«Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos», dijo al diario The Sun en ese momento. «El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, parecía como sacado de una película de terror». Incluso admitió que su hijo se asustaba al verlo.

Sin embargo, recientemente fue visto antes del estreno de la nueva temporada de Britain’S Got Talent, y parece que ha vuelto pasar por la consulta estética.

Elsiglo Información ElFarandi