Hernán González, diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, manifestó que algunos dirigentes de la oposición venezolana opinaron sobre el proceso de diálogo que se implementó en la ciudad de Caracas donde participan el ELN y el gobierno de Colombia, la Plataforma Unitaria no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto.

“Debo dejar claro mi posición de que siempre he creído que se debe buscar una vía que permita efectivamente dirimir los conflictos de las naciones, a los defectos de poder buscar una solución a los problemas, esto en beneficio del pueblo de un determinado país”, manifestó González.



El legislador destacó que todos los ciudadanos conocen lo que ha significado el ELN para Colombia, “conocemos lo que ha traído como consecuencia su forma de hacer las cosas en el país, esto en lo que respecta a la violación de los derechos humanos, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, entre otros hechos punibles, que de una u otra manera ha permitido miles de desplazados hacia Venezuela y no ha permitido el desarrollo de una paz que no se ha podido ejecutar”.



González señaló que a su juicio el proceso de diálogo es muy complejo, “considero pertinente que en el caso del Gobierno de Venezuela, no es un garante totalmente transparente, esto conociendo la posición ideológica del mismo, así como la posición ideológica de Cuba, ambos son gobiernos comunistas que siempre han apoyado al ELN”.



Por último, precisó que a su juicio Venezuela no es el mejor garante para ser mediador en un conflicto de paz, “un país que ha venido violentando los derechos de los ciudadanos en varias oportunidades, por eso consideró que no es el mejor escenario para hablar de paz en otras naciones, cuando ellos no han prestado las condiciones para que los venezolanos se puedan expresar de forma transparente y en beneficio de todos los venezolanos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo