Colapso de aguas servidas afecta a vecinos de la calle Rómulo Gallegos

La señora Altagracia Hernández tiene más de 30 años residiendo en la calle Rómulo Gallegos del sector La Coromoto de Maracay. Describe que ha sido una vecina que se ha ganado el respeto de quienes viven por el lugar, porque siempre les ha “brindado cordialidad y atención cuando más lo necesitan”.

Esta es la situación en la calle Rómulo Gallegos

Altagracia está muy clara en todo lo que dice, en especial, si se trata de buscar soluciones a las problemáticas que afectan a la comunidad. “Tenemos tres años con esta situación y pasa el tiempo y aquí nadie nos quiere ayudar”, expuso la dama, en relación a lo que están viviendo por el desbordamiento de las aguas servidas en esa calle.

“Esto es increíble”, aseguró, resaltando que los organismos competentes, como Hidrocentro y la Alcaldía de Girardot, hicieron unos trabajos, “pero a medias”, porque no cubrieron toda la Rómulo Gallegos.

“Prácticamente las aguas servidas asedian a los vecinos de la calle Rómulo Gallegos del sector La Coromoto de Maracay; vivo en la casa número 65, vengan a confirmar para que constaten que no estoy mintiendo; verán el agua sucia aquí mismo, dentro de la casa”, acotó.

En esta circunstancia está la vivienda de la señora Hernández

Hernández precisó, “soy una persona enferma, que ha superado tres infartos, pero estoy pasando por todo esto y no me he ido todavía, porque Dios no me ha llamado, mientras tanto tengo que soportar esta difícil circunstancia con relación al colapso de las cloacas”.

“Pero si esto sigue así, con esos olores que desprenden esas aguas sucias, Dios me va a llevar más rápido”, mencionó.

Altagracia Hernández

Indicó que cuando caen los perolitos y juguetes de los niños en esas aguas lo botan de inmediato para evitar se contaminen. “Por la tanto, hacemos un nuevo llamado en virtud de que hagan algo, porque pasa el tiempo y nadie nos atiende”, añadió.

Enfatizó que las autoridades locales sólo se presentan para retratarse en el sitio. “Así han pasado tres años; el tiempo ha sido rápido, pero la voluntad de que nos ayuden se ha hecho eterna”, puntualizó.

Detalló que su vecina de “al frente” es inválida “y ella está mucho peor que nosotros aquí en la casa. Imagínense cómo hacen ellos, sus familiares, en su caso. Diariamente tienen que destapar para que ella pueda utilizar el sanitario”.

Los testimonios de Altagracia fueron corroborados por Rosa Pacheco, quien vive a unas 20 casas de la señora. “Sí, por aquí dejaron los trabajos a mitad de camino. Hicieron las labores hasta la mitad de la calle y nos dejaron todo ese problema”, aseguró.

Rosa Pacheco

Pacheco comentó que posiblemente el colapso de las aguas servidas ocurre a causa de un “tapón” en las tuberías que no han sido cambiadas.

“Eso es horrible ese olor y esas aguas son un verdadero peligro para nuestros hijos. Más delante de mi casa, viven unas señoras de avanzada edad, que están enfermas y lamentablemente tienen que pasar por estas penurias; es urgente que las autoridades del municipio y la región se aboquen a solventar este asunto”, subrayó Rosa.

