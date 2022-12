La curiosa campaña de Eugenio Derbez por el uso del condón

El 30 de noviembre de 2022 la selección mexicana salió del Mundial Qatar y muchos aprovecharon para mostrar su apoyo al equipo. Lo que llamó la atención fue que Eugenio Derbez decidió promover el uso del condón.

FOTO:CORTESÍA

Para ello, el famoso mostró una imagen, en una de sus historias de Instagram, donde se le ve con un condón en la mano, cuyo empaque es de color verde y mencionó «Hoy ponte la verde», que es la frase que se utiliza en la nación azteca para promover el uso de la playera de la selección que es, justamente, de dicho color.

Lo que parecía una invitación a hacer conciencia sobre el uso de preservativos no resultó del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse en contra del protagonista de la película No se aceptan devoluciones. «El vato [hombre] que tiene cuatro hijos, todos de mamás diferentes»; «Sus 18 hijos comentando»; «Tú más que nadie, ya estamos invadidos de Derbezes»; «Ya para que después de cinco hijos»; «Esos debiste haber usado en los 80’s en vez de estar clonándote», y «Después de 4 hijos con diferente mujer jajajajajaj todo ¡¡¡¡un campeón y macho mexicano!!!!», fueron algunos comentarios.

Fue tal la polémica que incluso sus hijos no dudaron en reaccionar ante esta promoción gratuita. «Ah mira, no sabía que tu los conocías chato, jajajaja», dijo Vadhir. «¿Desde cuándo?», mencionó por su parte José Eduardo.

Eugenio Derbez no ha dicho nada al respecto y continúa concentrado en su recuperación tras sufrir un accidente que le lastimó un hombro; además, poco a poco está retomando sus proyectos profesionales.

Elsiglo Información ElFarandi