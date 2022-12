Nacho fue criticado por su cambio de look

El cantante Nacho causó comentarios divididos en las redes sociales con su reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde muestras su cambio de look. Ahora Miguel Ignacio Mendoza, como es su nombre de pila luce unas trenzas al mejor estilo de Travis Scott.

Nacho fue criticado

El cantante compartió una fotografía para anunciarle a sus seguidores que estaba a punto de viajar a Perú. “La bendición de Dios y el favor del tiempo. Rumbo a Trujillo, Perú”.

Algunos expresaron su agrado por el nuevo look del también compositor. “Me gusta”, “Nacho versión el auténtico”, “Que bonitooo”, “Manito pero que flow”, “Bello de todo y gran corazón que Dios lo bendiga siempre”.

Pero, por otro lado, un numeroso grupo de internautas criticaron a Mendoza y, sin pensarlo dos veces, le hicieron llegar sus mensajes de desagrado por su nuevo estilo.

“Hay cosas que definitivo ni porque sea moda le acomoda”, “¿Eso que es? cosa ra.ra”, “No le luce ese look”, “Jajajaj el depredador”, “No no no, a mí no me gusta, creo que en otra oportunidad se hizo algo similar y no gustó”, “La frente como el aeropuerto De St. Croix”, “Espantoso”.

