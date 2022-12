Estudiantes de Unearte realizaron taller sobre actuación cinematográfica

Desde las instalaciones de la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterios de Maracay, se llevó a cabo un taller de actuación dentro del hecho cinematográfico, en donde los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), núcleo Maracay, pudieron aprovechar para maximizar su conocimiento en torno a esta importante rama de la cultura.



Rubén Darío Gil

En este sentido, el cineasta y dramaturgo Rubén Darío Gil, aprovechó la oportunidad para orientar durante tres días a los alumnos de la referida casa de estudio, en torno al mundo cinematográfico.



“Yo quiero que ellos entiendan el valor del director, ordenándolo en el sed, porque el actor de cine debe tener una verdad y una realidad, porque son personas con la complejidad que tienen los seres humanos”, explicó el artista.



Asimismo, inculcó a los estudiantes el valor de la actuación teatral, fundamental para el crecimiento y fomentar las ideas en los proyectos audiovisuales. “Lo complicado que hay entre el cine y el teatro es que en el teatro se escenifica, se construye un personaje. En el cine son los personajes y lo usan en su propia piel, pero convirtiéndose en un ser humano transmutándose, hecho que no es fácil, es complejo”, relató.



Gil apreció el buen talento que tienen los aragüeños, asegurando que hay talento de sobra en la entidad.



“Me he encontrado con gente muy bien formada, y estoy contento de haber venido aquí a Maracay a dar este taller, porque es un gusto muy grato ver que a veces la mirada de Caracas sobre la provincia, es que no van a encontrar nada, y yo me he encontrado todo, gente bien formada, con buena actitud, gente con disciplina y ese es un valor agregado para ese país que siempre queremos”, concluyó.

Los estudiantes se nutrieron de técnicas teatrales



Por su parte, el profesor Rubén Serrano, integrante de la Red de Cine Aragua, informó que dicho taller sobre actuación en el cine, fue propiciado por el Gabinete de Cultura del estado Aragua y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.



“Nosotros estamos desarrollando una serie de talleres en todo el estado, destinado a estudiantes de Unearte, de Comunicación Social y para el público en general que quieran desarrollar el arte audiovisual”, dijo.



Serrano aseguró que este fue el último taller sobre esta temática que se desarrolló en este 2022, en donde esperan reimpulsarlo para enero del año próximo con motivo del Día Nacional de Cine.



“Tenemos unas series y compromisos a partir del Día Nacional del Cine que está pautado y que paulatinamente estaremos desarrollando”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo