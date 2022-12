Ventas del queso mermaron por el alza del dólar

El alza de la tasa cambiaria en Venezuela ha comenzado a surtir efecto en los locales comerciales y en los bolsillos de los consumidores de la ciudad de Maracay, siendo este evidenciado en el precio del queso llanero, entre otros productos lácteos.

El queso ya supera la barrera de los 70 bolívares



En este sentido, Agustín Fernández, vendedor charcutero que hace vida en la Ciudad Jardín de Venezuela, afirmó que las ventas han mermado considerablemente este último mes, debido a la tendencia inflacionaria de la economía nacional.



“Se pararon un poco porque el dólar subió un poco, y bajaron las ventas, mientras el dólar siga subiendo, no se venderá igual”, expresó el comerciante.

Agustín Fernández



Fernández añadió que el precio del queso llanero está a 70 bolívares este 2 de diciembre, considerando que este precio es el más justo donde puede tener ganancias, para así ser rentable el establecimiento.



“4.3 dólares compramos el queso aquí, y lo pagamos al dólar paralelo porque no te lo quieren vender al Banco Central de Venezuela”, precisó el vendedor.



Asimismo, añadió que para obtener un margen de ganancia debe subir el producto entre 20% del costo original, ya que lo vende al público a la tasa del BCV.



“Ahorita estoy calculando 20% solamente el queso para poderlo vender, porque ese es el precio real”, dijo Fernández, precisando que ese es el costo justo.



No obstante, a pesar de mantener un precio relativamente fijo, ve muy flojas las ventas, enfatizando que los clientes ya no consumen ni un kilo del producto. “Ya no se llevan medio kilo como antes, por el poder adquisitivo”, aseguró.

Carmen Santo Domingo



Por su parte, la ciudadana Carmen Santo Domingo comentó que el precio es variable en distintas partes de la ciudad de Maracay, puntualizando que en el este de la jurisdicción se puede conseguir un poco más barato que en el centro.



“Está más caro por la misma parte de La Barraca y los precios son más accesibles ahorita”, comentó.



La maracayera en compañía de un familiar, estaban comparando precios, y ve que no solamente el queso llanero está costoso, sino los otros derivados de los productos lácteos.



“El mozzarella lo conseguimos en menos de 70 bolívares y aquí en el Mercado Principal lo conseguimos a Bs 100, y el queso amarillo pasa los 100 bolívares”, dijo.



Santo Domingo comentó que a pesar del alza del dólar, siempre trata de comprar un poquito de queso para tener en la semana. “Siempre compramos un poco, un cuarto y así vamos. Gastamos menos de Bs. 50”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA