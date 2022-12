Eugenio Suárez: “Extrañaba vestir el 35 de los Leones”

Eugenio Suárez regresa a Venezuela para su cuarta participación en la pelota venezolana ocho temporadas después de la última vez que jugó con los Leones del Caracas, y en la que además, espera jugar más tiempo de lo permitido por su organización en Estados Unidos.

Aseguró que en su regreso estará jugando como bateador designado, además se mostró alegre de estar cumpliendo con los aficionados caraquistas.

“Estoy súper contento de volver al Universitario y vestir el uniforme de los Leones de Caracas. Costó mucho que me dieran el permiso, pero fui insistente, esperemos que pueda jugar un poco más de lo acordado”, dijo Suárez al departamento de prensa de los melenudos.

Indicó que era un sueño volver a vestir su número 35 con el que debutó en la LVBP, el cual extrañaba según sus propias palabras, igual que a los aficionados que siempre estuvieron pendientes de su participación.

“Extrañaba todo este apoyo, vestir el uniforme de los Leones… vengo a disfrutar cada minuto del juego” comentaba emocionado Eugenio en su regreso a Venezuela.

PENSANDO EN EL CLÁSICO MUNDIAL

El slugger de los Marineros de Seattle viene a la LVBP con la misión de ayudar a los Leones en su lucha por la clasificación, así como posicionar su nombre como el firme candidato a la 3B de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Siempre he trabajado en mejorar mi zona de strikes, hacerle swing a pitcheos buenos. Quiero evitar los ponches y poner la bola más en juego, eso es lo que vengo a mejorar”, agregó.

Señaló que ha visto una liga bastante competitiva, repleta de estrellas que también vienen a prepararse de cara al Clásico Mundial de Béisbol, lo que de acuerdo con Suárez lo motivó a solicitar el permiso para jugar.

TEMPORADAS DE ENSUEÑO EN MLB

Desde su llegada a MLB en el 2014 únicamente en 3 campañas no ha superado los 20 vuelacercas (2014, 2015 y 2020), sin embargo, desde el 2018 su carrera como slugger despegó conectando por primera vez más de 30 jonrones en una campaña en las mayores.

“Es algo que nunca me imaginé ser ese jonronero en el que me he convertido. Pero cuando somos niños soñamos con dar los mejores batazos, no solamente en ligas menores, Venezuela o en Grandes Ligas… Lo estoy cumpliendo”, finalizó.

