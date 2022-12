Devotos rinden tributo a Santa Bárbara en su día

Cada 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, una tradición que rinde tributo a la virgen mártir cristiana del siglo III, quien fue asesinada por su padre hace más de 1.700 años y que pasó a ser auxiliadora de los católicos y con el transcurso de la historia de la fe se convirtió en una creencia ensimisma.

La celebración también abraza a Changó, que aunque es un santo de origen yoruba, pero que los esclavos africanos incorporaron al altar católico para realizar sus ritos.

En Venezuela, Santa Bárbara se ubica como una de las representaciones religiosas que reflejan mayor devoción, pues sus fieles seguidores, años tras años, vencen todas las dificultades para evitar que muera la tradición de honrar a la mártir católica, y a toda una jornada de religiosidad popular, muy arraigada en la identidad de los maracayeros.

AÑOS DE DEVOCIÓN

Rubén Fermín, conocido en el sector 23 de Enero de Maracay cómo “Pablo de Santa Bárbara”, lidera está celebración en honor a “Changó” desde hace 26 años.

Y durante los preparativos de la fecha comentó a elsiglo que cada año se suman más personas a esta celebración.

“Este día es muy especial para todos los creyentes. Acostumbramos a hacer algunas ofrendas, acomodamos el altar con frutas y la buena música que no puede faltar. Sin duda cada año se suman más devotos a la celebración”, dijo.

Destacó que en 23 de Enero se encuentra la figura de Santa Bárbara más grande del país, la cual cuenta con una altura de 2,10 metros de altura, la cual, año tras año, está al centro de una jornada de alegría popular, con miles de personas rindiendo tributo y mostrando su respeto y devoción.

“La gente acude a agradecer, a hacer sus plegarias por la salud, la firmeza, estabilidad. Este año esperamos una gran cantidad de personas, estamos saliendo de una pandemia y no habíamos tenido tiempo de celebrar como se debe”, afirmó.

A su vez, Fermín recalcó que para conmemorar el día festivo tienen planificadas diversas actividades, que comenzarán a las 5:0 de la tarde en la casa matriz de la jurisdicción.

“Los vecinos son muy devotos, las personas vienen y se olvidan del estrés, de todo lo que pasa en el país, es un día para renovar la fe en Santa Bárbara, una día para rendirle tributo y pedir muchas cosas buenas para todos”, apunto.

TRADICIÓN DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Bárbara Cira, quien lleva el nombre de la mártir por un favor concedido a su mamá, mencionó que las fiestas de Santa Bárbara, más que una celebración, se realizan como forma de agradecimiento y devoción.

“Yo tengo años conmemorando este día. Fue mi mamá quien me inculcó esta tradición, ella es muy devota y me enseñó todo sobre ella, incluso mi nombre es por ella, ya que fue un favor concedido y mi mamá como forma de agradecimiento me puso su nombre”, explicó.

De igual modo, señaló que a pesar de las adversidades, las fiestas no han mermado, al contrario, la creencia ha crecido a tal punto de que cada año se realizan con mucha más fe entre los participantes.

“Lo que está pasando en el país no impide que como devotos homenajeemos a Santa Bárbara. Se hace el esfuerzo, en unión todo se puede y de manera conjunta se realiza algo, lo importante es no dejar pasar la fecha por debajo de la mesa como quien dice”, acotó.

Finalmente, Cira aseguró que Santa Bárbara cumple, y si le piden ayuda con oraciones, todo lo concederá, simplemente hay que tener fe y albergar una pizca de esperanza en el corazón.

Y precisamente esta creencia de fe y alegría religiosa está al centro de la jornada del día de hoy, cuando se escucharán los cohetes en varias comunidades, y retumbarán los cánticos en honor a Changó y a Santa Bárbara.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA