Tito Nieves iniciará en el 2023 gira mundial por Estados Unidos

La compañía de entretenimiento y promoción de eventos Loud and Live firmó un contrato de exclusividad con el salsero Tito Nieves y se encargará de producir la próxima gira del puertorriqueño por Estados Unidos en 2023, según informó este jueves.

FOTO: CORTESÍA

El contrato abarca no solo la gira del próximo año, que pasará por ciudades como Nueva York, Miami, Orlando, Houston, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Boston y San José, sino que, en calidad de representante exclusivo a nivel mundial, Loud Live se responsabilizará de presentaciones grabadas o en vivo y patrocinios.

“Sentir el respeto y el respaldo de Loud And Live es una bendición después de tantos años en una carrera tan difícil, pero que me ha dado tantas satisfacciones”, dijo en un comunicado el salsero, nacido en Río Piedras (San Juan, Puerto Rico) y criado en Estados Unidos.

El llamado “Pavarotti de la salsa”, por la fuerza y claridad de su voz, inició su trayectoria en la década de 1970 en Nueva York, ciudad donde en 1977 se asoció con Héctor Lavoe para luego ser uno de los fundadores de la Orquesta Clásico, agrupación con la que grabó ocho discos.

Inició su carrera como solista en 1987 y a partir de entonces logró una gran popularidad internacional, además de ser pionero en el género de la salsa al lanzarse a cantar en inglés.

Entre sus éxitos figuran canciones como “El amor más bonito”, “Fabricando fantasías”, “De mí enamórate”, “Sonámbulo” y “I Like It Like That”, entre otras.

“La palabra ‘leyenda’ se usa demasiado en nuestra industria, pero si alguien se ha ganado ese calificativo, ese es Tito Nieves”, dijo por su parte el productor Nelson Albareda, fundador y presidente ejecutivo de Loud And Live, quien puso de relieve la “impecable trayectoria” del músico que lo ha consagrado como “un referente dentro de la historia de la salsa a nivel mundial”.

